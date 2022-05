Sistran e ENS desenvolvem Guru Seguros, assistente virtual conversacional

A possibilidade de acessar qualquer conhecimento sobre seguros apenas por um comando de voz, em qualquer lugar. Parece futuro, mas já é realidade.

Esse recurso é disponibilizado pelo Guru de Seguros, aplicativo desenvolvido pela Sistran em parceria de conteúdo com a ENS (Escola de Negócios e Seguros ). Trata-se do primeiro assistente virtual conversacional acionado exclusivamente por meio de voz em linguagem natural, 100% focado no universo de seguros. A skill roda na Alexa, aparelho de inteligência artificial da Amazon.

Com o Guru, é possível tirar dúvidas sobre as diversas modalidades de seguros de forma rápida e eficaz, usando comandos em linguagem natural, como em uma conversa. Seja para consultar regras dos diferentes tipos de coberturas, comparar produtos, receber notícias sobre o mercado ou obter outras interações específicas e técnicas, basta acionar a Alexa, de forma totalmente gratuita.

O programa também oferece informações específicas sobre contratos de seguros e apólices, contendo detalhes como datas de vencimento, status de sinistros, coberturas, cotações, comissionamento, entre outros.

A Alexa pode ser utilizada em diferentes dispositivos, como computadores, tablets, celulares, smartwatches e smart tvs. Desta forma, a partir de qualquer lugar, o usuário pode fazer consultas como “Alexa, qual o status do meu sinistro?”, e ela responderá com detalhes, incluindo os eventuais documentos e ações pendentes, e a previsão para conclusão. “O Guru de Seguros marca uma nova era para o nosso setor, representando a simplificação e a agilidade na troca de informações entre os agentes envolvidos no processo do seguro”, explica o diretor geral da ENS, Tarcísio Godoy.

