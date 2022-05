Ontem, 22 de maio, às 19 horas, foi feita uma missa na Catedral São Paulo Apóstolo em prol do Movimento Maio Amarelo. A cerimônia, realizada pelo Padre Marcelo Martendal, que assumiu a Catedral em 2018, deu ênfase as vítimas do trânsito e destacou o importante papel do comportamento de paz e gentileza no trânsito.

Os materiais utilizados para a conscientização da população, como por exemplo, os fitilhos amarelos foram abençoados pelo padre para que as ações do movimento sejam cada vez mais efetivas. Os fitilhos foram entregues aos fiéis que participaram da missa e nas demais ações que serão realizadas até o final do mês de maio.

O Sindseg-SC (Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina) é um dos apoiadores do Movimento Maio Amarelo e marcou presença na missa através da Gerente Executiva, Siméia Heleodoro. Além dos fitilhos que foram produzidos pelo sindicato foram realizados painéis e blitz educativa com o objetivo de conscientizar a população para juntos construirmos um trânsito melhor.

A ocasião contou com a presença de Maria Regina Soar (Vice-prefeita de Blumenau), Alexandro Eduardo Fernandes (Secretário de Trânsito), Marco Rebello (Escola Pública de Trânsito), Salete Sbardelatti (Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança de Blumenau, Antônio Neves (Policia Civil), entre outras autoridades e profissionais integrantes do movimento. A gerente executiva do Sindseg-SC ressaltou que a entidade está sempre de portas abertas para esses movimentos.

N.F.

Revista Apólice