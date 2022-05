Sincor-RS oferece seguro de RC Profissional para seus associados

O Sincor-RS (Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul), visando o bem estar da categoria, passou a oferecer um convênio exclusivo e fundamental para os associados em dia com seus deveres: o Seguro Responsabilidade Civil Profissional do Corretor de Seguros.

A apólice cobre eventuais indenizações caso o corretor seja responsabilizado por erro na condução do seu trabalho, os custos com a defesa e valores judiciais do foro cível.

O presidente da entidade, André Thozeski, recomenda. “Esta é uma providência importantíssima para todo o corretor profissional de seguros, visando a preservação de seus bens e a continuidade da sua atividade. A cobertura é oferecida exclusivamente para associados do Sincor-RS em dia com suas obrigações. Trata-se de mais um benefício oferecido a quem participa da nossa entidade de classe.

Com o seguro de RC Profissional, o corretor terá uma vantagem em relação aos concorrentes, pois, este seguro representa um diferencial importante de proteção aos seus clientes.

“É uma demonstração para seus clientes que você se preocupa com a segurança deles, ao ponto de também ampará-los por uma apólice que cobre a sua atuação profissional”, conclui Thozeski.

Maiores informações sobre a cobertura estão disponíveis no link ou pelo WhatsApp (51) 999 73 4594.

N.F.

Revista Apólice