Saúde da Mulher: Seguro de vida da Porto terá desconto de 25%

As mulheres brasileiras encontraram, nos últimos dois anos, um desafio de grandes proporções. A pandemia escancarou a sobrecarga de quem precisava ser, ao mesmo tempo, mãe, filha, esposa e profissional durante as 24 horas do dia. Neste sábado, 28 de maio, será celebrado o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher, e com ele vem o olhar mais próximo sobre a necessidade de se cuidar, justamente para que se possa cuidar dos seus entes queridos, negócios, e da vida como um todo.

Antenada nas demandas mais recentes de cuidado, a Porto estará ofertando os seguros Vida do Seu Jeito e Vida Individual com descontos de 25%, para as mulheres que contratarem o serviço até o dia 10 de agosto. A ação vem em um momento de atenção, quando muitas mulheres ainda encontram desafios para se dividir em suas tarefas, cuidando não apenas da sua vida profissional, mas zelando pela casa, e de todos que vivem ou dependem dela.

O estudo “Mulheres na Pandemia”, organizado pela Sempreviva Organização Feminista, revelou um dado importante: 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém na pandemia. O que não apenas revela a necessidade de uma grande parcela de mulheres serem multitarefas, como também doar parte da atenção para outra pessoa que tinha essa necessidade. Outro levantamento, da Pesquisa Nacional de Amostragens de Domicílios (PNAD), revelou que quatro entre dez lares são chefiados por mulheres.

Além disso, as estatísticas de gênero reunidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) em 2018 já evidenciavam que as mulheres do país dedicavam 73% mais horas do que homens aos cuidados e/ou afazeres domésticos. Por isso mesmo, quando se observa a pluralidade do perfil das mulheres no país, não há como gerar um único diagnóstico sobre qual a melhor forma de se cuidar. No entanto, os dados permitem dizer que a autopreservação da mulher brasileira continua sendo fundamental se pensar que sua saúde, ou a falta dela, impacta diretamente na vida de outras pessoas de idades e gêneros muito diferentes.

É nesta linha que a Porto oferece o Vida do Seu Jeito como uma solução pensada para atender aos perfis mais variados da mulher brasileira, e permitindo que ela escolha a melhor forma de preservar seu bem-estar. Em seu escopo, há coberturas para doenças graves, invalidez por acidente; acidente ou doença que afaste do trabalho e reembolso para despesas médicas e hospitalares. Já no Vida Individual é possível garantir também uma antecipação do pagamento, em caso de doença terminal, por exemplo ou diagnóstico de câncer.

Além disso, há coberturas para morte acidental e pacotes que oferecem a DIT (Diária por Incapacidade Temporária), que possibilita o pagamento de até 365 diárias, compatíveis com sua renda, caso a mulher fique afastada de sua atividade profissional.

“Sabemos que, independente do perfil da mulher e da sua rotina, é importante que ela se preserve, pensando não apenas em si mesma, mas nas pessoas que muitas vezes, vão depender do bem-estar dela para que também tenham uma vida saudável”, destacou Lucimara Santos, gerente comercial de Vida e Previdência da Porto.

