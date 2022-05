Sabemi lança programa voltado à integração dos colaboradores

Reconhecida com prêmios na área de gestão de pessoas, a Sabemi está lançando mais uma iniciativa voltada à integração de seus mais de 500 colaboradores. Parte da estratégia de comunicação interna e um dos 60 projetos de gestão de pessoas preparados para 2022, o programa “PodEntrar” consiste em uma série de encontros realizados quinzenalmente entre diferentes setores da empresa com o objetivo de disseminar a cultura organizacional e promover a troca de experiências. A cada encontro, uma área é convidada a apresentar a sua missão e a discorrer sobre os seus principais planos e ações.

A mediação é feita pela equipe de Desenvolvimento e Comunicação, que também é a responsável pela entrega final do projeto: um podcast exclusivo para o público interno com o resumo do que foi discutido. “A ideia é disponibilizar o conteúdo de uma forma ágil e prática, com uma linguagem leve, garantindo a sinergia entre as diferentes áreas da empresa, algo tão presente em nossa cultura organizacional”, explica a Head de Recursos Humanos, Paula Bizzi.

O primeiro episódio, que abordou os projetos da área de Recursos Humanos da Sabemi voltados ao Desenvolvimento e Comunicação, foi disponibilizado na primeira semana de janeiro. Na sequência, foram ao ar os episódios que tiveram como temas Recrutamento e Seleção, Administração de Pessoal, Apoio Administrativo, Apoio Operacional, Marketing e Relacionamento Institucional. A previsão é de que 24 episódios sejam lançados em 2022.

N.F.

Revista Apólice