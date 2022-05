Compartilhar no

A Icatu vai premiar os corretores parceiros que baterem metas nas vendas de seguros de vida e coberturas de Risco de Previdência, na 1ª fase da edição 2022 da campanha Rota das Vendas. Aproveitando o ano de Copa do Mundo, o tema principal da campanha é o futebol e, quem superar seus próprios resultados, poderá conquistar muitos pontos. A primeira fase da campanha tem duração até o dia 31 de maio de 2022.

Durante a campanha, quanto mais o corretor vender, mais ele acumulará pontos para resgatar prêmios, que poderão ser escolhidos por meio do marketplace disponível na Plataforma de Campanhas da seguradora. Poderão participar os corretores parceiros da seguradora que comercializarem os produtos individuais de Seguro de Vida e coberturas de Risco de Previdência durante o prazo de vigência regular.

A meta da campanha está dividida em sete faixas de atingimento, onde o corretor pode ganhar de 150 a 3.500 pontos, de acordo com a faixa de produção. “Os corretores são essenciais para o nosso negócio e sabemos a importância de incentivá-los e valorizá-los constantemente. Com os corretores, construímos relações duradouras, de mutualismo e cooperação”, afirma Edson Oliveira, consultor do Canal Corretor da Icatu.

A campanha Rota das Vendas contempla, ainda, algumas premiações extras de incentivo, como camisas da Seleção Brasileira, vale compras e troféu de reconhecimento. Importante reforçar que os resultados também valem para a Campanha Antonio Carlos de Almeida Braga, a maior ação da companhia, que contempla os melhores corretores do ano com uma viagem internacional. Para mais informações, os corretores podem acessar o regulamento que está disponível para consulta na Plataforma de Campanhas da Icatu.

