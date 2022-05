Resseguradoras apostam no crescimento das insurtechs

Já são 31 as novas seguradoras digitais aprovadas dentro do sandbox da Susep, e isso abre um novo mercado para as resseguradoras. Mais do que simplesmente garantir o risco, as resseguradoras buscam oferecer serviços e estabelecer novos modelos de negócio para proteger o capital e viabilizar a consolidação das insurtechs no mercado.

Tanto que as resseguradoras já possuem projetos bem-sucedidos com insurtechs brasileiras, que hoje chamam atenção até do mercado internacional como case de inovação em seguros.

De acordo com Pedro Farme, CEO da Guy Carpenter, broker focado em resseguros, “as resseguradoras têm auxiliado às insurtechs na transferência do risco e atuado com foco na gestão do capital investido”. Já segundo Hamilton Martins, da resseguradora Hannover Re, estão chegando ao mercado nacional tendências internacionais de cooperação entre resseguradores e insurtechs para desenvolvimento de produtos inovadores.

O assunto será debatido durante o Insurtech Brasil, evento que acontecerá em São Paulo, no dia 21 de junho, no painel “Resseguros e Insurtechs: Da oferta de serviços à proteção de capital”, que será realizado às 16h35, na sala 2, e contará justamente com participação de Hamilton Martins e Pedro Farme.

Além desse tema, o Insurtech Brasil debaterá também outros assuntos como “Open Insurance”; “Embedded Insurace”; “Novas fontes de dados e modelagem de risco mais nítida”; “ESG - Environmental and Social Governance”; “Os novos Canais de Distribuição: das fintechs aos SuperApps”; “Sinistros: Processamento e pagamentos mais rápidos”; “Parcerias, Fusões e Aquisições pelas Insurtechs e Seguradoras”; e “Cybersecurity”.

Em sua 5ª edição, o evento é o único que tem foco no desenvolvimento do ecossistema de insurtechs e visa oferecer insumos para a inovação no mercado de seguros. Este ano, o encontro contará com 20 painéis, sendo quatro no período da manhã, na plenária principal, e outros 16 que acontecerão em quatro salas durante a tarde.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link. A página traz ainda informações sobre os palestrantes, a programação, entre outras notícias.

O Insurtech Brasil será realizado no dia 21 de junho, no Amcham Business Center, em São Paulo (SP). O evento conta com o apoio da Sensedia, Innoveo, Planetum, Suthub, Autovist, Guy Carpenter, fitinsur, Carbigadata, Coover, Guidewire, Onze, Souza Melo Torres, Hannover Re e Bluecyber.

N.F.

Revista Apólice