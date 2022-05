Rede Lojacorr realiza reestruturação organizacional

Compartilhar no

A Rede Lojacorr avançou na transformação da empresa em um ecossistema figital (físico e digital), com o foco em gerar experiências únicas na jornada das corretoras, seguradoras e segurados. Toda evolução da empresa é pautada em sua essência, que é ouvir o outro para crescer.

Neste movimento de escuta contínua das corretoras, a Rede entende que é necessário, mais uma vez, adaptar a empresa para dar mais acesso, competitividade, aceitação de riscos, novos produtos de seguros e tecnologia de ponta para os parceiros de negócios.

Sendo assim, a empresa anuncia a importante mudança na estrutura organizacional. A partir de hoje a Diretoria de Mercado e Operações passa a assumir, também, toda a estratégia comercial, inteligência de mercado e produtos. Denominada de Diretoria de Distribuição e Mercado, a área terá a liderança do executivo Luiz Longobardi Junior, corretor de seguros habilitado, com mais de 40 anos de experiência no mercado e há 9 anos na Rede Lojacorr. Longobardi iniciou sua jornada na Rede como Diretor Regional SP, atuou como Diretor de Produtos e vinha atuando como Diretor de Mercado e Operações.

Para dar escala e eficiência operacional à estrutura da empresa, a área de Tecnologia também está em transformação e passa a se chamar Diretoria de Tecnologia e Operações. Integrando todas as atribuições de processos operacionais, tecnologia, sistemas e segurança da informação. Comandada pelo executivo Sandro Ribeiro Santos, cofundador da Lojacorr, formado em Administração de Empresas e há 18 anos lidera a área de Tecnologia da empresa. A nova composição terá força e papel fundamental para suportar os desafios futuros de crescimento e desenvolvimento da Rede Lojacorr.

Geniomar Pereira, que nos últimos anos liderou o time Comercial na expansão nacional, organizando as Diretorias Regionais e as Unidades, permitindo a escalada da Lojacorr em cada estado brasileiro, atuou ativamente na reorganização, demonstrou vontade de seguir para novos desafios. Todos os integrantes da Rede Lojacorr, agradecem a contribuição do executivo na construção da empresa e deseja todo sucesso na nova jornada.

