Rede Lojacorr apresenta as oportunidades no mercado de seguros em webinar

A Rede Lojacorr dá início à Trilha de Resultados, um evento para auxiliar os corretores desde o início da carreira, até o momento que conquistarem estabilidade e desenvolvimento no mercado.

A Trilha de Resultados começa nesta quarta-feira, 25 de maio, com o webinar “Oportunidades para o mercado de seguros em 2022”, às 16h. O mercado segurador apresenta um cenário positivo, com números favoráveis de crescimento e arrecadação, sendo um momento propício para corretores evoluírem em suas carreiras, e também para a entrada de novos profissionais neste setor.

O webinar contará com renomados especialistas do mercado. Um deles é Diogo Arndt Silva, sócio fundador e CEO da Rede Lojacorr. Atuante no setor de seguros há 26 anos, liderou a equipe de planejamento estratégico que deu origem ao modelo de negócios da empresa e atuou por cinco anos como diretor de Expansão, dando início à nacionalização da operação que hoje distribui seguros das principais companhias do país.

Também estará presente no webinar Eduardo Dal Ri, CEO da HDI Seguros, com mais de 25 anos de experiência em seguros, atuou em vários cargos e funções, incluindo vendas e gestão de produtos, supervisão de canais de distribuição e desenvolvimento de inovações para aprimorar o atendimento aos stakeholders;

Outra participante do webinar é Kelly Lubiato, jornalista do mercado de seguros, editora da Revista Apólice. Kelly formada pela PUC-SP, com pós-graduação em Jornalismo Digital pela ESPM.

O webinar terá mediação de Ana Clara Baptistella Murat, head de Branding da Rede Lojacorr, jornalista pós-graduada em Comunicação Digital e Branding e Gestão da Comunicação e Marketing. Ela atua nas áreas de Comunicação e Marketing, contando com experiência em comunicação corporativa, assessoria de imprensa, relações públicas, comunicação interna, mídias digitais e audiovisual.

O Webinar “Oportunidades para o mercado de seguros em 2022” tem como objetivos apresentar uma retrospectiva do mercado de seguros de 2020 até o momento atual, apontar as oportunidades e novidades do mercado de seguros para 2022 e informar quais os produtos mais vendidos no mercado de seguros no último ano. As inscrições podem ser feitas pelo link.

N.F.

Revista Apólice