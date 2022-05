Rede de clínicas Meu Doutor Novamed inaugura unidade em Moema

A rede de clínicas Meu Doutor Novamed, do Grupo Bradesco Seguros, inaugurou sua 12ª unidade na Grande São Paulo e a 28ª do país, seguindo sua estratégia de expansão nacional. A nova clínica está localizada em Moema, bairro com o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da capital paulista.

Com foco na Atenção Primária à Saúde (APS), em um modelo de cuidado assistencial integral do paciente, a Meu Doutor Novamed é referência em atendimento personalizado com médico de família e equipe multidisciplinar. Por meio do Programa Meu Cuidado, proporciona ainda, um cuidado integral e longitudinal centralizado no paciente.

Com atendimento particular e a beneficiários da Bradesco Saúde e Mediservice, a unidade de Moema, localizada na Alameda dos Maracatins, 484, presta atendimento médico nas seguintes especialidades: Médico da Família, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Nutrição, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psicologia e Urologia. Além de consultas, também oferece exames laboratoriais e de imagem e realiza cirurgias ambulatoriais.

“O modelo de assistência da Meu Doutor Novamed é voltado ao cuidado do paciente em todas as suas necessidades e à prevenção de doenças, com base na Atenção Primária à Saúde. Objetivo é garantir uma experiência completa na promoção da saúde, facilitando o acesso aos cuidados médicos. Essa abordagem diferenciada se destaca pela elevada satisfação dos pacientes”, explica Carlos Marinelli, diretor-geral da Meu Doutor Novamed.

O atendimento primário possibilita o cuidado além do diagnóstico, tratamento e reabilitação, abrangendo prevenção de doenças. Segundo a OMS, esse tipo de atendimento é capaz de resolver cerca de 80% das demandas por cuidados de saúde, reduzindo em 17% as internações e em 29% a procura por serviços de urgência e emergência.

Presente também nos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco e Bahia, a rede Meu Doutor Novamed já registra mais de 900 mil atendimentos desde o início das operações, em 2015. “Desde o início da pandemia, a rede praticamente dobrou de tamanho, com a inauguração de 13 clínicas”, comenta Marinelli.

Para acolher todos os que procuram pelos serviços, a rede conta com a atuação de mais de 900 profissionais de saúde, entre médicos, psicólogos, nutricionistas, equipe de enfermagem e administrativa.

“Para garantir celeridade no atendimento, as clínicas contam com consultas eletivas e por livre demanda, isto é, sem necessidade de agendamento prévio. Promovendo inovação e saúde, as unidades oferecem também consultas na modalidade de telemedicina e disponibilizam o histórico clínico por meio do uso de prontuário eletrônico integrado, o que garante qualidade e segurança ao paciente”, ressalta Aline Thomasi, superintendente da rede.

Testes para Covid-19

Ainda dentro do cenário atípico trazido pela Covid-19, as clínicas Meu Doutor Novamed foram capacitadas para realizar testes rápidos de antígeno, visando a comodidade dos beneficiários. Além disso, algumas unidades estão sendo adaptadas para o tratamento da Covid-19 longa.

N.F.

Revista Apólice