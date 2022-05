Rally dos Corretores AIG 2022 levará os vencedores à Floresta Amazônica

Corretores de todo o Brasil já estão a postos para mais uma corrida com os seguros AIG e concorrer a um rally de regularidades na Amazônia! Esta é a nova edição do Rally dos Corretores, campanha anual de incentivo e relacionamento da seguradora que acompanha os parceiros de negócios com conteúdo, treinamentos e centenas de prêmios, além de mais chances de chegar entre os grandes campeões.

Na edição deste ano, quanto maior a produção e mais cotações no Portal do Corretor da companhia, mais chances de ganhar diferentes prêmios. Participam da campanha os seguros Ambiental Transportes, D&O, RC Geral, RC Profissional e Patrimonial, Acidentes Pessoais, Riscos Cibernéticos e RD Equipamentos.

“A cada ano, vemos nossos parceiros mais e mais interessados em conhecer os diferenciais de nossos seguros e aproveitar todo o conteúdo e interação que oferecemos no Rally. As premiações e viagem do Rally são o toque a mais que torna nossa relação ainda mais positiva. Por isso, agora que estamos nos preparativos para levar os vencedores de 2020 e 2021 a Jericoacoara (CE), pensamos em uma novíssima experiência para deixar a edição deste ano ainda mais marcante”, explica Rodrigo Valadares, diretor comercial da AIG, ao retomar os preparativos de viagem e encontros presenciais.

Como funciona o Rally dos Corretores Amazônia 2022

Podem participar todas as corretoras nacionais parceiras da companhia. As vendas são computadas desde janeiro de 2022 e contam pontos para a principal premiação: um rally em plena Floresta Amazônica.

Serão 23 vencedores, distribuídos por 20 vagas a corretores das regiões onde estão as filiais da AIG: São Paulo; São Paulo Interior; Paraná/Santa Catarina; Rio Grande do Sul; Minas Gerais e Centro-Oeste; e Rio de Janeiro e Nordeste. Com o objetivo de dar maior destaque às mulheres líderes de empresas de corretagem e incluí-las nas principais iniciativas de relacionamento da AIG, o Rally dos Corretores oferece, pelo segundo ano, vagas extras dedicadas exclusivamente às executivas de corretoras que tiverem o melhor desempenho ao longo da campanha.

Além de concorrer ao grande prêmio, os participantes têm ainda mais chances de acumular pontos em cada uma das etapas: Nascente, Raízes e Garra, com turbos específicos que também rendem premiações. Serão 270 prêmios à escolha dos participantes, uma variedade para todos os gostos e estilos, para quem busca diversão, bem-estar, experiências gastronômicas, ou mesmo melhorar seu ambiente de trabalho, em casa ou no escritório. “A cada três meses, haverá premiações intermediárias dentro dos aceleradores. Ganha quem cumprir os diferentes objetivos com mais frequência, seja com resultado em vendas, cotação ou interação com os materiais da campanha, como download de e-books e participação de testes online”, explica Valadares.

O regulamento completo está disponível no site do Rally dos Corretores para consulta detalhada. Corretores interessados em participar, basta acessar o site e cadastrar-se.

N.F.

Revista Apólice