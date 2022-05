Quinzena do Seguro: movimento pela cultura

EXCLUSIVO – Começa no próximo domingo, dia 22 de maio, a Quinzena do Seguro, promovido pelo Grupo Bradesco Seguros. O objetivo desta campanha, que já está em sua quarta edição, é disseminar a cultura do seguro e estimular as vendas. O mês escolhido para a realização da campanha não foi por acaso. “14 de maio é o Dia Continental do Seguro. Além disso, ainda comemora-se o dia das mães, o ser que mais se preocupa com proteção”, explica Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

A comunicação sempre foi um dos maiores desafios do mercado de seguros brasileiros. Uma campanha institucional na TV aberta, em horário nobre, contribui para diminuir a distância entre o setor e a sociedade. Nogueira conta: “Uma campanha promocional, com centenas de conteúdo associados a ela, traz chamarizes como ofertas. Depois, começamos a granularizar explicando melhor cada produto, seus benefícios. Há muita gente que acessa o site, conversa com os corretores, e começa a entender melhor as coberturas, a partir da provocação. Quanto maior é o leque de ofertas na promoção, percebemos o interesse das pessoas”.

É muito importante a comunicação sobre o mercado de seguros, porque ainda há uma parcela com potencial de consumo de apólices, mas que não conhecem o setor. Não basta apenas parabenizar os profissionais. “Temos que oferecer condições especiais e conteúdo para que as pessoas entendam melhor o que cada um dos segmentos do seguro oferece, benefícios e coberturas”, adianta Nogueira.

A campanha Quinzena do Seguro poderá ser vista na TV aberta e fechada, jornais, mídias sociais, mostrando tudo o que ela tem disponível. Há um QR Code para que as pessoas consigam obter detalhes não só da oferta, mas também do produto e do serviço. A empresa também distribuiu artigos sobre o setor em diversos meios de comunicação.

“Nosso objetivo é fazer com que as pessoas se aproximem do universo do mercado de seguros, que ainda tem um potencial enorme. Temos que ultrapassar a marca de 6,3% de participação do setor no PIB. Vamos chegar a 7%”, anima-se Nogueira.

Para preparar os corretores de seguros que atuam com a empresa estão sendo realizados vários eventos de aproximação com estes profissionais. “Os corretores já conhecem a campanha e a enxergam como uma oportunidade que traz argumentos para oferecer os produtos aos clientes. Isso é bom para nós, para o cliente e para ele”, avisa Nogueira.

Os consumidores podem conferir mais informações sobre todos os produtos por meio do corretor de seguros, no app e Internet Banking do Banco Bradesco, além do hotsite criado especialmente pela seguradora para a iniciativa, que, este ano, contará com a participação do apresentador Tadeu Schmidt.

Confira abaixo as ofertas da campanha:

AUTO

Desconto de 5% no Bradesco Seguro Auto Lar e Seguro Auto Light*.

*Somente para novas contratações e renovações congêneres.

RESIDENCIAL

500 pontos Livelo no Bradesco Seguro Residencial Sob Medida*.

*Somente novas contratações.

RE

Seguro Empresarial com pagamento em 10x sem juros.

Seguro Condomínio com pagamento em 10x sem juros.

SWISS RE

Seguro Patrimonial – Empresarial Digital* com desconto de 20% em segmentos selecionados.

*Produto comercializado pela Swiss Re Corporate Solutions.

Seguros Danos Rurais – Propriedade e Penhor Rural* com desconto de 20%.

*Produto comercializado pela Swiss Re Corporate Solutions.

Seguros Agrícolas* com desconto de 10%.

*Produto comercializado pela Swiss Re Corporate Solutions.

SAÚDE

Plano SPG* com 50% de desconto na 2ª fatura.

*Para empresas de 3 a 199 pessoas.

DENTAL

Com isenção de carência e inclusão de clareamento em gel*.

*Plano de pagamento anual pessoa física.

DENTAL PJ

Plano Odontológico SPG com desconto de 50% na 2ª fatura.

CAPITALIZAÇÃO

Até oito pontos Livelo a cada R$ 1 nos produtos Clube Max Pontos Bradesco

VIDA

Desconto de 10% no Vida Viva Bradesco mensal*.

*enquanto o seguro estiver ativo

PRESTAMISTA

Seguro Prestamista com sorteio de R$ 100 mil.

PREVIDÊNCIA

20 mil pontos* Livelo a cada R$100 mil de portabilidade para o Bradesco.

*limitado a 100 mil pontos por CPF.

Kelly Lubiato

Revista Apólice