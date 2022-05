Qualicorp une serviço de concierge à promoção da saúde

A Qualicorp anunciou seu serviço de concierge e de atenção à saúde: o Qualiclass. O novo programa tem como objetivo oferecer serviços focados no cuidado integral dos clientes participantes, aliado a um atendimento personalizado, próximo, ágil e, sobretudo, humanizado.

“O consumidor está no centro do nosso negócio. O compromisso da empresa é oferecer sempre o melhor atendimento a seus beneficiários, garantindo que tenham acesso à saúde de qualidade” afirma Bruno Blatt, CEO da companhia. “Os clientes que integram o Qualiclass terão atendimento especializado e resolutivo, visando garantir sua total satisfação.”

O Qualiclass oferecerá diversos serviços exclusivos aos clientes participantes, sem custo adicional, entre eles o Qualiviva, responsável pela coordenação da atenção primária, composto por uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros e psicólogos das nossas operadoras parceiras.

O Qualiclass conta também com o suporte de uma equipe dedicada aos casos de alta complexidade. A médica Ludhmila Hajjar, especialista em cardiologia, terapia intensiva, clínica médica e medicina de emergência, foi escolhida pela Qualicorp para compor o time do Qualiclass.

“O Qualiclass é um programa desenvolvido para promover saúde, de maneira personalizada, visando reduzir doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, diz a médica Ludhmila Hajjar, que supervisionará os casos de alta complexidade do programa, que contará com outros profissionais, como o do neurocirurgião do Hospital Israelita Albert Einstein, Marcos Stevale.

“Devemos lembrar que 50% das doenças crônicas como as doenças cardiovasculares e o câncer podem ser prevenidos com o controle dos fatores de risco. E estas doenças, que hoje são as principais causas de morte no Brasil se diagnosticadas precocemente, podem ter sua história modificada, com maior chance de cura e melhora da qualidade de vida”, diz Ludhmila.

Entre as vantagens do programa, estão um atendimento exclusivo e serviços personalizados, como o apoio ao agendamento de consultas e exames, o suporte em internações, o apoio a autorizações prévias de cirurgias e outros procedimentos, entre outros tantos benefícios.

“Estamos sempre aprimorando nosso atendimento e é com muita satisfação que o Qualiclass vem somar, com um time de alta performance, ainda mais cuidado ao cliente”, afirma Pablo Meneses, vice-presidente de operações e relacionamento da Qualicorp. “A iniciativa de aproximarmos o Qualiclass ao nosso programa Qualiviva é também uma forma de reforçarmos o nosso compromisso social, consagrado nos nossos princípios de ESG”.

N.F.

Revista Apólice