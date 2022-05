Qualicorp firma parceria para oferecer planos de saúde no Nordeste

A Qualicorp acabou de fechar um acordo com a operadora Humana Saúde para oferecer planos de saúde na categoria coletivo por adesão para todo o estado do Rio Grande do Norte e diversos municípios do Maranhão. Os planos estão disponíveis para contratação a partir de R$ 160 (preço sujeito a alterações, de acordo com a categoria escolhida e a faixa etária do cliente).

“Estamos muito felizes com essa parceria que beneficiará a região Nordeste. A empresa tem o objetivo de oferecer, cada vez mais, um amplo leque de escolhas para que nossos clientes tenham sempre acesso à saúde de melhor qualidade. Os planos chegarão nos estados com um ótimo custo-benefício aos consumidores”, afirma Fabiano Almeida, superintendente comercial da companhia no Nordeste.

No portfólio da Humana Saúde para a Qualicorp serão oferecidos planos com e sem coparticipação, com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, e opções de acomodação individual e coletiva. Todos os planos contratados contam com a assistência odontológica gratuita do Odonto Plus Adesão.

A lista de vantagens ainda inclui desconto em farmácias, atendimento em ampla rede credenciada por profissionais gabaritados e assistência via telemedicina. A contratação dos planos de saúde da Humana Saúde pode ser feita por profissionais ligados a diversas categorias, como advogados, médicos, defensores públicos, profissionais de vendas, fisioterapeutas, arquitetos, profissionais liberais, servidores públicos e estudantes.

Para os corretores do Maranhão e Rio Grande do Norte, a Qualicorp preparou um Cyber Bônus: R$ 600 por vida. Todas as informações sobre essa ação estão disponíveis no portal Tamo Junto Corretor.

N.F.

Revista Apólice