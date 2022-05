Prudential promove convenção de reconhecimento em Mônaco

A Prudential do Brasil realiza, entre os dias 19 a 23 de maio a convenção de reconhecimento TOP (Trophy of Prudential) em Mônaco, na França. A seguradora visa celebrar os resultados de 2021 com seus principais parceiros que comercializam os seguros de vida individual e em grupo após um ano de tantos desafios, em que o seguro de vida teve uma relevância tão grande. A empresa realiza a TOP há sete anos, proporcionando experiências inesquecíveis em destinos marcantes.

Com o tema “Nada mais top que Mônaco, ninguém mais top que você”, a TOP22 reúne cerca de 150 pessoas no Hotel Hermitage Montecarlo, no Principado de Mônaco. “Não poderíamos escolher lugar mais ‘TOP’ para celebrarmos os grandes resultados de 2021. Mônaco é uma experiencia em si, mas, como sempre, programamos cada detalhe para que nossos parceiros possam desfrutar de um Mônaco que só é possível com a Prudential”, explica Patricia Freitas, vice-presidente sênior de parcerias estratégicas multicanais da seguradora.

O destino de luxo é um dos cenários mais exclusivos do planeta, vitrine da mais alta moda e gastronomia, base mais reconhecida do circuito de Fórmula 1 mundial, repleto de belíssimas paisagens típicas da Cote d’Azur. A viagem acontece poucos dias antes do início do Grand Prix 2022 e durante o Festival de Cinema de Cannes, com programação que garante momentos de celebração e reconhecimento.

“Este ano reunimos na TOP, além dos parceiros que comercializam nossas soluções de Vida Individual, os parceiros que comercializam as soluções de Vida em Grupo. Nossas parcerias só crescem, o que é motivo de muito orgulho para a Prudential do Brasil. Nosso objetivo é que cada vez mais todos os nossos parceiros possam atender seus clientes com as soluções e produtos que somente uma empresa especialista em vida possui”, explica Patricia.

