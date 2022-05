Prudential do Brasil estimula o equilíbrio entre maternidade e carreira

A Prudential do Brasil está promovendo, durante o mês dedicado às mães, uma campanha interna para homenagear e valorizar aqueles que vivenciam a maternidade. A ação #mãespossíveis é uma iniciativa da seguradora para mostrar que filhos e carreira andam lado a lado e, ao mesmo tempo, convidar os colaboradores a refletirem sobre a maternidade, sem romantizar e sem vitimizar. O lançamento da campanha contou com um vídeomanifesto, trazendo depoimentos de colaboradores sobre a sua relação com a maternidade, e com uma folga durante o mês de maio oferecida a todas as colaboradoras que são mães, como uma maneira de dar mais qualidade ao tempo em família.

“Aqui na empresa, nossa prioridade é acolher e apoiar todos os nossos colaboradores em seu desejo de exercer a parentalidade e de se desenvolver na carreira. O cuidar e proteger fazem parte do nosso propósito, do que oferecemos para nossos clientes, e não poderia ser diferente para nossos colaboradores”, comenta Gabriela Al-Cici, diretora de Recursos Humanos da seguradora.

Para incentivar e motivar as colaboradoras, que representam 55% dos funcionários da seguradora, a Prudential convidou Camila Antunes, da Filhos no Currículo, para conversar sobre como equilibrar filhos e trabalho, em evento realizado no dia 11/05.

Por meio de ações especiais com as do mês de maio e de benefícios que apoiam as mulheres que já são mães, as funcionárias da empresa se sentem respeitadas e acolhidas.

“Descobri a minha gestação em meados de 2021, aos 42 anos de idade, e para a minha surpresa a notícia foi bem recebida pela minha equipe e pela minha liderança. Continuei empenhada no processo de promoção que eu já estava participando e fui promovida! Fiquei emocionada porque, embora pareça básico, a maioria das empresas deveria fazer isso”, relembra Karina Machado, coordenadora de Inteligência de Mercado e mãe da Carolina, de 2 meses.

“Toda mulher grávida se sente um pouco insegura no trabalho, mas, aqui na Prudential, não experimentei essa sensação. Tive o acolhimento que precisava da minha equipe e da liderança. Pude usufruir da flexibilidade de trabalhar em casa, na modalidade híbrida, e continuar contribuindo com a empresa, além de conseguir me programar com calma para a licença. Eu me sinto respeitada”, conta Paula Chamorro, Analista Sr. de Franquia e à espera do Giovani.

N.F.

Revista Apólice