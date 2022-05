Prudential apresenta motivos para contratar um seguro de vida

A Prudential do Brasil acabou de lançar sua nova campanha publicitária, visando fazer o público rever a maneira como pensa em seguro de vida ao mostrar os motivos pelos quais o produto é uma proteção financeira que está crescendo entre as pessoas. A campanha estreou em rede nacional no intervalo do programa Fantástico, da TV Globo, no último domingo, 22 de maio.

Com o conceito criado pela Made “A vida é cheia de motivos para fazer um seguro de vida. E a Prudential é especialista em todos”, o filme traz diversos momentos da vida das pessoas para despertar a importância de proteger quem amamos ou a nós mesmos.

“Como especialistas em vidas, temos o compromisso de estimular o conhecimento da sociedade sobre o papel do seguro de vida como parte do planejamento financeiro das famílias e sua função social ao ajudar as pessoas nos momentos mais difíceis. Em nosso novo filme, queremos despertar as pessoas para a importância de estar protegido por meio de cinco histórias do cotidiano que farão com que todos se identifiquem com pelo menos um dos momentos de vida”, explica o vice-presidente de Marketing e Digital da seguradora, Carlos Cortez.

Já Álvaro Rodrigues, CEO e sócio-fundador da Made no Brasil, explica o racional da campanha. “Nosso objetivo com a campanha é quebrar algumas das muitas barreiras que o brasileiro tem com o tema. Para isso, nossa estratégia usou as objeções que o público usa como argumentos para não fazer um seguro de vida e as transformamos em motivos. Motivos para estar sempre protegido. Mais do que vender, a Prudential tem a vocação de formar esse mercado. O filme ´Motivos´ é apenas o primeiro passo nesse sentido. Estamos muito orgulhosos.”

A nova campanha, assinada pela Made, contará com um plano de mídia online e offline. Na TV aberta, estará presente nos intervalos dos principais programas da TV Globo, na F1 e nas finais da NBA na Band. Na TV fechada, está previsto o patrocínio do Estúdio I, da Globo News e ainda em canais com uma cobertura expressiva como: ESPN, Fox Sports, Universal e Multishow.

Completam o plano de mídia inserções em revistas e jornais, além de diversas ações nos meios digitais que acontecerão durante os próximos meses.

No Brasil, a penetração do mercado de seguros de vida ainda representa menos de 1% do PIB nacional e apenas 15% dos brasileiros possuem o produto como parte do seu planejamento financeiro e familiar, de acordo com uma pesquisa realizada pela Prudential em parceria com o Ibope. Já nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 60% dos americanos contam com algum tipo de seguro de vida (Fonte: Limra — 2018). No Japão, esse índice é ainda maior, correspondendo a 90% da população (Fonte: EY).

Porém, o seguro de vida é um produto que tende a crescer no Brasil, uma vez que desde o início da pandemia a sociedade passou a refletir mais sobre a finitude da vida e a necessidade de proteção financeira diante de imprevistos. Segundo estimativas da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), a projeção de arrecadação do mercado prevê um crescimento de até 22,9% para o segmento individual e de até 7,4% para o segmento coletivo.

“O seguro de vida pode ajudar muitas famílias a enfrentar imprevistos, como aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Os benefícios pagos pelas seguradoras tiveram uma utilidade significativa para a sociedade se reestruturar. Por isso, queremos levar essa proteção para um número cada vez maior de brasileiros e reforçando ao público os motivos para estar protegido”, explica Cortez.

N.F.

