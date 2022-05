Produção da Rede Lojacorr tem crescimento em abril de 42,61%

A Rede Lojacorr obteve no mês de abril um crescimento de 42,61% em relação ao fechamento do mesmo período do ano passado, sendo 38,45% só em seguros neste comparativo. No acumulado do ano (de janeiro a abril de 2022), até o momento foram registrados R$ 334 milhões em seguros.

Em abril, a produção foi de R$ 84,41 milhões nos ramos de seguros, R$ 8,3 milhões em consórcios e R$ 1,31 milhão nos demais ramos, totalizando R$ 94,02 milhões em todos os segmentos. Analisando os valores absolutos, esta foi o melhor desempenho que a Rede Lojacorr teve em sua trajetória para o mês de abril, com 28 milhões a mais do que a melhor marca registrada neste mês até então. Em outro comparativo sobre abril, neste mês a empresa protocolou 41.843 documentos, o que corresponde a 4.068 documentos a mais se comparado com o mesmo período de 2021.

Todos os principais ramos comercializados cresceram, com destaques para: Automóvel, Saúde em Grupo, Vida em Grupo, Empresarial, Residencial, RD – Equipamentos, MultiRisco, Vida Individual e Transporte RCTR-C, RC-Ônibus, Condomínio e RC- Profissional.

Entre as companhias seguradoras parceiras, 74,5% obtiveram crescimento, com destaques para: Bradesco, Tokio, HDI, Mapfre, Zurich, Allianz, Sompo e SulAmérica. Quanto às corretoras de seguros parceiras, 73,7% cresceram, com destaques para: M&S, Rosa Tavares, SACS, M & K, Muniz Corretora, SACS, Alvarez Corretora, CNX e Vip Corretora.

Quanto às Unidades da Rede, 58 cresceram no ramo de seguros (o correspondente a 95% das Unidades). Os destaques são: Florianópolis-SC, Brasília-DF, Maringá-PR, Campinas-SP, Londrina-PR, Chapecó-SC, Sudoeste-PR, Campos Gerais-PR e Belo Horizonte-MG.

“Mesmo com a alta de preços praticados pelo mercado, registramos um aumento em números de documentos transitados na ordem de 42.000”, analisa Luiz Longobardi Junior, diretor de Distribuição e Mercado da Rede Lojacorr. “Outro ponto relevante é o aumento da distribuição de segmentos importantes, tais como Saúde, Vida, Rural entre outros, o que reforça nossa missão de proteger mais e melhor”, completa.

N.F.

Revista Apólice