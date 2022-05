Previdência Privada alcança R$36,9 bi em aportes no primeiro trimestre

De acordo com o último levantamento da Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), no acumulado de janeiro a março de 2022, houve cerca de R$ 36,9 bilhões em contribuições e prêmios em previdência privada aberta. Deduzidos os R$ 30,9 bilhões em resgates, foram R$ 6 bilhões em captação líquida, fechando o resultado do período.

O mercado de previdência privada complementar registrou em março de 2022 o melhor desempenho do ano, com R$ 13,5 bilhões em contribuições, resultado 12,6% maior do que no mês anterior. Houve R$ 11 bilhões em resgates, gerando um saldo de R$ 2,5 bilhões em captação líquida. Os ativos chegaram a R$ 1,11 trilhão.

No relatório produzido pela Fenaprevi estão computados ainda os planos das famílias Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e os tradicionais de acumulação. Dentre as opções, o VGBL é o escolhido pela maioria das pessoas (93%), seguido pelo PGBL (6,5%) e os Tradicionais/ outros (0,5%).

A modalidade predominante é a de planos Individuais (89,4%), depois os Coletivos (8,9%) e também os para Menores (1,7%).

