Porto retoma agenda de encontros presenciais com corretores

Retomando a agenda dos tradicionais encontros presenciais, promovidos há 35 anos pela companhia, a Porto realizou ontem, dia 05 de maio, em sua sede em São Paulo, o retorno do Almoço de Corretores. O evento, que contou com a presença de cerca de 108 corretores parceiros das sucursais da capital e região metropolitana de São Paulo e executivos da empresa, teve como objetivo estreitar ainda mais a relação com os principais parceiros de negócios da organização e debater sobre as oportunidades e perspectivas do mercado.

O vice-presidente Comercial e de Marketing da seguradora, Rivaldo Leite, destacou o novo momento da companhia e do mercado e ressaltou a trajetória de sucesso junto aos Corretores. “Hoje nós estamos aqui reunidos para matarmos a saudade e também falarmos sobre resultados e desafios, porque muita coisa tem mudado. Mas, de fato, o que nunca muda é a importância de vocês para a organização.”

Com nova marca e o novo posicionamento de mercado, a Porto segue com uma estratégia de inovação, que alia a tecnologia ao objetivo de promover uma aproximação cada vez maior entre os parceiros e os clientes. Por meio do lançamento de produtos, a empresa busca tornar os serviços e produtos oferecidos cada vez mais presentes na vida da população.

Um desses exemplos é a Porto Seguro Bank, empresa de soluções financeiras da companhia que conta com R$ 13 bilhões em ativos de crédito, R$ 3,6 bilhões em receitas e 3,5 milhões de clientes, sendo o líder em fiança locatícia. “Cada vez que aquele cliente usa o cartão, gera crédito, acumula pontos e se lembra do corretor”, diz o executivo, informando que o índice de renovação de seguros é 5% maior no caso de segurados que utilizam o cartão Porto Seguro. Rivaldo ainda cita o financiamento e o consórcio, antes oferecidos apenas pelos bancos, que hoje incorporam o portfólio da companhia.

Ainda durante o encontro, os corretores contaram com uma visita surpresa: a presença de Rubens Barrichello, piloto que mais tempo disputou o mundial de Fórmula 1 de maneira ininterrupta, tendo se tornado também um dos pilotos mais experientes da história do automobilismo mundial, e atual competidor da Stock Car.

Na ocasião, Barrichello conversou com os corretores e destacou a importância da marca e o trabalho da companhia em investir em experiências únicas. Um dos anúncios mais recentes foi o patrocínio no Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, do qual a Porto Seguro Bank é founding partner oficial pelos próximos três anos. Já neste primeiro ano de parceria, os clientes terão acesso a uma arquibancada exclusiva, cujos ingressos devem ser anunciados em 15 de junho.

N.F.

Revista Apólice