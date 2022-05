Porto é uma das patrocinadoras do Univalores Day 2022

A Porto Vida e Previdência é patrocinadora do Univalores Day 2022. O evento organizado pela Univalores, empresa do grupo SEGASP, acontece na terça-feira, 24 de maio, e chega a sua terceira edição reunindo grupos de corretores, consultores, planejadores financeiros e agentes autônomos de investimentos para um dia de palestras com objetivo de auxiliá-los a potencializar seus resultados. O tema deste ano será “A Inovação e o Homem = Resultados Multiplicados”.

Para Carlos Eduardo Gondim, diretor de Vida e Previdência da seguradora, a atualização constante é essencial para resultados efetivos. “Buscamos sempre inovar para facilitar o dia a dia dos nossos corretores. Investir em ferramentas que gerem autonomia e tragam novas alternativas de coberturas, além de alavancar negócios, contribui para estreitar o relacionamento entre corretor e cliente”, explica o executivo.

O evento é realizado em parceria com a StartSe University, a primeira escola internacional de negócios criada para preparar líderes para um mundo em constante transformação. Contará com palestrantes de renome, como Steven Dubner, fundador da Associação Desportiva para Deficientes, e Junior Borneli, fundador e CEO da StartSe e uma das principais vozes do Linkedin no Brasil.

Além de Vida e Previdência, a Porto também estará presente com Consórcio e o Conquista, da Porto Seguro Bank.

