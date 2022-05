Porto e CDF Assistência criam empresa de serviços

A Porto concretiza hoje mais uma etapa na sua jornada de diversificação dos seus negócios. A partir de um acordo entre a Porto Seguro Assistência e Serviços S.A. e a CDF Assistência e Suporte Digital S.A., a companhia apresentou ao mercado uma nova empresa de serviços com o que as duas marcas oferecem de melhor, como: amplo portfólio, excelente capilaridade, canais de vendas diversos e foco na qualidade do atendimento aos clientes (pessoa física e jurídica).

A seguradora conta hoje com mais de 4 mil prestadores de serviço, 2 mil socorristas, uma frota de 5,5 mil veículos, padronizados ou não, e atende cerca de 4,5 milhões de chamados por ano, divididos igualmente entre assistência automotiva e residencial oferecidas hoje aos segurados Porto, clientes Porto Faz e Reppara!. Toda essa infraestrutura se soma agora com a CDF, atualmente o maior marketplace B2B2C de serviços do Brasil, e que oferece serviços de assistência, instalação e manutenção presencial, além de suporte remoto para parceiros dos segmentos de varejo, telecomunicações, utilities, seguros e mercado financeiro.

A nova empresa, que será controlada pela Porto e irá concentrar todas as atividades das duas companhias, será uma das maiores redes de prestadores de serviços do país. A oferta de serviços terá cobertura em todos os estados e em mais de 3 mil cidades do país, atendendo clientes de diferentes segmentos e tamanhos e mantendo o histórico de excelência e elevada satisfação dos usuários da seguradora e da CDF.

Para Marcos Loução, CEO da Porto Seguro Bank, esse acordo da frente de serviços da Porto com a CDF permite a criação de novos produtos de assinatura e recorrência com foco na geração de valor tanto para negócios B2B quanto B2C. “Com ampla oferta de serviços e ainda maior capilaridade fortalecemos a nossa estratégia de ter um ecossistema completo de soluções diversificadas. Já prestamos mais de 4,5 milhões de atendimentos por ano. Agora, poderemos expandir nossa atuação para outros mercados com clientes relevantes em varejo, telecom e instituições financeiras, destravando novas oportunidades de crescimento. Essas empresas poderão se diferenciar utilizando nossos serviços ao mesmo tempo em que fortalecemos nossas operações para continuar entregando a melhor assistência para o consumidor final.”, afirma Loução.

A nova operação será liderada por Eugênio Staub Filho, executivo que atualmente é CEO na CDF e tem passagens por Gradiente, Goldman Sachs e Bank of America. “Estamos muito otimistas com a união entre a CDF e a Porto Assistência para criação de uma nova companhia, que já nasce com um papel protagonista no competitivo ecossistema de serviços do Brasil. Somando a escala, a experiência, a qualidade, a capacidade de gestão, a variedade de serviços e de canais de distribuição de ambos os lados, formaremos uma empresa forte, diversificada e, mais importante, obcecada pela satisfação dos usuários de nossos serviços. Dessa forma, estaremos prontos para crescer expandindo nossa base de clientes em diferentes canais de venda e segmentos.”, pontua Staub Filho.

O acordo entre a Porto a e CDF será submetido à análise e autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

N.F.

Revista Apólice