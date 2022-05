Porto e Azul Seguros investem em acessibilidade nos meios digitais

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), mais de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, sendo 10 milhões com deficiência auditiva e 2,7 milhões com surdez profunda. Para esta parcela, correspondente a 5% da população brasileira, a acessibilidade é fundamental, seja para os desafios da rotina diária fora de casa, seja na hora de realizar ações básicas, como acessar um site, um perfil de rede social ou realizar uma compra por aplicativo.

Com o objetivo de tornar seus sites acessíveis a essa população, a Porto e a Azul Seguros firmaram uma parceria com a Hand Talk, empresa que oferece soluções para traduções automáticas na língua de sinais. O usuário que acessar o conteúdo das duas marcas passa a contar com um recurso de tradução virtual para a Língua Brasileira de Sinais, garantindo acessibilidade às pessoas surdas.

“O nosso objetivo é atender as necessidades apresentadas pela sociedade promovendo a autonomia daqueles que procuram os nossos serviços, sejam eles clientes ou corretores. Nosso compromisso é promover o acesso das pessoas a seguros e serviços simples, competitivos e confiáveis, com responsabilidade social e ambiental”, destaca Carolina Zwarg, diretora de Pessoas e Sustentabilidade da Porto.

Atualmente, apenas 1% dos sites brasileiros é considerado acessível, de acordo com pesquisa do BigDataCorp, realizada em parceria com o Movimento Web para Todos. E os sites de Porto e Azul Seguros terão uma tradutora virtual própria: a Maya, que por meio da utilização de inteligência artificial busca tornar a comunicação acessível para pessoas surdas. Para a Porto, por exemplo, a Maya fará um sinal próprio criado por pessoas surdas, usando uma configuração da palma da mão direita virada para cima, enquanto três dedos da mão esquerda realizam um movimento sutil, simbolizando a vela da Porto.

A iniciativa junto à Hand Talk, de acordo com Carolina, está alinhada com a agenda ASG (ambiental, social e governamental) adotada pela empresa. “Essa é mais uma iniciativa para avançarmos cada vez mais no tema. Temos a responsabilidade de, por meio da inclusão, compreender todos os nossos públicos e clientes em potencial, que precisam estar incluídas no nosso negócio”.

N.F.

Revista Apólice