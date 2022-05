Pesquisa FEEx 2022 tem inscrições abertas até 31 de maio

As inscrições para a edição 2022 da Pesquisa FIA Employee Experience (FEEx) estão abertas. Para participar, a empresa interessada deve ter no mínimo 50 funcionários e preencher o formulário no link https://feex.fia.com.br/inscricao até 31 de maio. No final do processo, as participantes terão acesso gratuito ao mapeamento do clima organizacional.

Diversas empresas já foram contempladas com o mapeamento do clima organizacional, entre elas está a Yamaha Musical, que comentou que durante a pandemia é difícil medir a satisfação do colaborador e pela pesquisa é possível ouvir várias opiniões da equipe e conseguir traçar uma estratégia assertiva. “Já tive experiências com esse tipo de pesquisa, mas era algo parcial e difícil de utilizar para ações futuras. O teletrabalho virou um padrão e é difícil saber a real avaliação e sentimento do pessoal. Então, pude ouvir várias opiniões da equipe e tentei descobrir a situação por abordagem indutiva. Esta pesquisa me dá uma visão dedutiva sobre a situação do pessoal, o que me ajuda a compreender o quadro completo”, conta Yuji Matsuoka, CEO da Yamaha Musical.

O executivo ainda conta que para 2022 conseguiu traçar uma nova estratégia de RH baseada na pesquisa. “Estamos trabalhando em uma nova estratégia de RH para este ano. Ao realizá-la, pretendo melhorar os pontos levantados pela pesquisa, aumentando o desempenho da empresa”, conclui.

O histórico da FIA conta com mais de 1.800 organizações que já foram beneficiadas para tomadas de decisões estratégicas e para comparação nos diferentes níveis de qualidade de atuação do CEO, liderança, clima organizacional e práticas de gestão.

A pesquisa FEEx foi criada na FIA – Fundação Instituto de Administração pelos professores doutores André Fischer e Joel Dutra, ambos coordenadores do Programa de Estudos em Gestão de Pessoas (Progep). Todos os anos, a FIA promove melhorias no processo da pesquisa para garantir a produção de dados de qualidade.

K.L.

Revista Apólice