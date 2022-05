Os benefícios e desafios do ‘Mundo Open’ para o mercado de seguros

EXCLUSIVO – O conceito do modelo de negócios “Open” é baseado na abertura de dados através de APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos) padronizadas, permitindo que essas informações sejam reutilizadas ou trocadas entre diferentes servidores e empresas, além de serem utilizadas para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Seu objetivo é permitir maior uma colaboração entre diversas indústrias, beneficiando também os consumidores.

No mercado de seguros, o Open Insurance possibilitará que os clientes autorizem o compartilhamento de seus dados entre seguradoras, corretoras, insurtechs e outras entidades autorizadas pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) através das APIs. Uma das empresas que está ajudando na implementação desse modelo de negócios no setor é a Axway.

Baseadas no Open Banking, as APIs do sistema de integração da companhia estão sendo modificadas para as especificações do Open Insurance. Os clientes da empresa já começam a implantar as APIs da primeira fase do Open Insurance, que segue o calendário determinado pela Superintendência. “A ferramenta é uma estratégia de integração baseada em APIs que adotam uma abordagem holística focada em segurança para a integração corporativa, atingindo todos os tipos de aplicações, independentemente de estarem em execução no local ou na nuvem”, diz Laura Heritage, General Manager da empresa.

Laura Heritage

Segundo a executiva, a organização ajuda seus clientes a abrirem suas informações com segurança para incorporar produtos e serviços onde seus consumidores precisam deles, desenvolvendo novos canais com experiências positivas e adaptando o sistema conforme as necessidades do negócio mudam. “Estamos trabalhando com várias companhias de seguros para ajudá-las a adotar o Open Insurance, formando também parcerias com integradores de serviços para fornecer a experiência completa do Open Insurance, desde a estratégia de negócios até a estratégia técnica”.

O Open Insurance herdou vários aspectos do Open Banking, como a noção de padronização de uma aplicação em torno do compartilhamento de dados para a segurança desses dessas informações, e conceitos de gerenciamento de consentimento do usuário. “Há muitos benefícios para os consumidores e para os agentes do mercado de seguros. Para o cliente, por exemplo, há a criação de produtos e serviços que atendem às suas necessidades imediatas, além de pagamentos de sinistros mais ágeis e simplificados, diminuindo os prejuízos financeiros. Já para as seguradoras e corretoras, haverá um menor custo para conquistar mais segurados, podendo ser desenvolvida a capacidade de oferecer novos seguros e abrir canais de receita”, afirma Laura.

De acordo com a General Manager da Axway, os principais desafios do compartilhamento de dados são a padronização da representação dos dados, a segurança dos sistemas, o estabelecimento da propriedade dos dados e a gestão do consentimento dos donos dessas informações para poder utilizá-las. “Outras indústrias irão se juntar ao universo Open, isso é inevitável. Estamos construindo relacionamentos com nossos clientes do mercado de seguros no Brasil para desenvolver um trabalho duradouro e contínuo, possibilitando que as empresas possam implantar o Open Insurance com sucesso e aproveitem as oportunidades que o sistema trará”, ressalta Laura.

Nicole Fraga

Revista Apólice