EXCLUSIVO – Finalmente, o projeto Novo Rio Pinheiros, que propõe a revitalização do rio paulista mostra sinais de sucesso. A Ciclovia Rio Pinheiros já atrai mais de 160 mil atletas por mês em seus 21,5 km de extensão. Agora, além dos cafés e da infra-estrutura de que os atletas dispõem, há mais um atrativo: a CicloBT. São duas quadras, inauguradas hoje, que estarão disponíveis para a comunidade, com reserva de horário pelo site da empresa. A Omint fechou o patrocínio deste espaço pelo período de um ano.

Quadras de Beach Tennis na ciclovia do Rio Pinheiros

“Hoje é um dia muito especial para a cidade de São Paulo”, comemorou Cícero Barreto, diretor Comercial e de Marketing do Grupo Omint, no evento de inauguração das quadras de Beach Tennis, um esporte que foi ‘adotado’ pelos brasileiros. Apenas em São Paulo, segundo a CBBT (Confederação Brasileira de Beach Tennis), há mais 700 quadras para a pratica do esporte no Estado de São Paulo.

“O Grupo Omint apoia a integração dos dois esportes (ciclismo e beach tennis) e faz parte das quadras de Beach Tennis. E, ainda, clientes da Omint e da Kipp Saúde não pagarão nada para utilizar o espaço”, adiantou o executivo. Para utilizar, basta entrar no site da CicloBT e fazer a reserva. Para quem não é cliente, há uma taxa para utilização.

Barreto informou também que a empresa pretende realizar eventos com corretores de seguros parceiros. “Uma bagunça boa, com torneios para clientes e todo o ecossistema”. O público que frequenta a ciclovia tem o perfil do cliente da Omint, são formadores de opinião que veem a marca do Omint e a associam a saúde. “Não podíamos ficar de fora de um movimento tão importante para a cidade de São Paulo.

A meta do Novo Rio Pinheiros é, até o fim de 2022, reduzir o esgoto lançado em seus afluentes, melhorar a qualidade das águas e integrá-lo completamente à cidade. Além da Ciclovia, a outra margem do Rio conta com o parque linear Bruno Covas e a Usina São Paulo irá abrigar cafés e restaurantes.

Resultados Omint

O período pandêmico foi complexo, mas o que o executivo percebeu foi que as empresas que investem no capital intelectual têm dentro de seu pacote de benefícios o plano de saúde como moeda. “A marca Omint é responsável pela retenção de talentos e nós percebemos uma curva ascendente de contratações para estes executivos, buscando também melhoria nos pacotes de benefícios”, ressaltou Barreto.

Muitas empresas estão contratando as soluções do Grupo Omint, não apenas em saúde, mas também na vertical de seguros, principalmente na carteira de produtos individuais. “A conscientização de proteção de patrimônio e da família imperou. Construímos parceiras em todo país para atender os parceiros que comercializam produtos de vida e saúde”, acrescentou Barreto.

Kelly Lubiato

Revista Apólice