Icatu passa a custear exames médicos nos produtos Essencial e Horizonte

Pensando no maior conforto e comodidade dos clientes Vida, a Icatu passou a oferecer, para novos clientes dos produtos Essencial e Horizonte com capital segurado da cobertura de morte acima de um milhão, a coleta gratuita dos exames médicos que forem exigidos no processo de contratação, desde que estejam dentro da lista de exames coletados. A seguradora ficará responsável pelo agendamento da visita de um profissional de saúde para que o cliente realize seus exames com maior comodidade, evitando que o mesmo precise se deslocar até uma clínica.

“Com essa iniciativa, visamos trazer maior conforto e praticidade para os clientes. Sabemos que todos nós temos um estilo de vida atribulado, com muitos compromissos, e, às vezes, essa dinâmica de ir ao médico e agendar os exames acaba sendo um empecilho para quem busca contratar um seguro de vida”, afirma o diretor da companhia, Bernardo Dieckmann.

A Icatu conta com um portfólio completo em Vida, com produtos diversificados como o Essencial, Horizonte e Equilíbrio, em Vida Individual, que conseguem atender diferentes perfis de clientes, todos com uma jornada 100% digital. “Nos últimos anos, investimos na reformulação de nosso portfólio, trazendo melhorias e lançamentos com opções de produtos para empresas e pessoas. A premissa foi montar uma grade de produtos que se complementam, com opções flexíveis que podem funcionar para diversas fases da vida do cliente e para vários orçamentos, quebrando o mito do seguro de vida como algo caro”, complementa Dieckmann.

N.F.

Revista Apólice