Mister Líber Corretora de Seguros investe em digitalização

Em mais um passo importante para a digitalização de suas operações, a Mister Líber Corretora de Seguros, que atua desde 1994, acabou de renovar sua plataforma de serviços, facilitando a vida de clientes e colaboradores.

Mantendo-se atualizada com ferramentas de ponta, a corretora contratou a plataforma da Moshe Soluções Integradas para tratamento de Leads, Gestão de CRM, Cálculos via API, Controle de Apólices, Sinistros, Relatórios, Power BI, LGPD, Assinatura Eletrônica, Automações, Baixas e outros serviços aos parceiros.

“Temos agora um sistema totalmente digitalizado e em nuvem, podendo ser acessado de qualquer local via internet, o que é imprescindível com a mobilidade e flexibilização dos locais de trabalho hoje. Com esta nova plataforma estamos preparados para os desafios e as grandes oportunidades do mercado de seguros em 2022”, declara Josusmar Sousa, corretor de seguros e CEO da empresa.

Ele destaca que as atividades da Mister Líber Brasil junto ao cliente não se encerram com a comercialização das apólices de seguro, ao contrário, é a partir daí que a presença da empresa se faz ainda mais necessária. “Ao longo da vigência do contrato atendemos também em todos os serviços agregados, como sistema preventivo de defesa médica, assistência 24 horas, guincho, serviços à residência, despachante, help desk, assistência jurídica, segunda opinião médica, programa Bem Viver para uma melhor qualidade de vida ao idoso, descontos em academias, farmácias, lojas, estacionamentos, centros automotivos, oficinas mecânicas, entre outros”, relata Sousa.

“Nosso compromisso é buscar a evolução constante, que vem dos próprios desafios, da renovação e da simplificação dos produtos, de um melhor atendimento ao público, do incremento dos serviços e da especialização, para, assim, crescer com ganhos em qualidade”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice