MetLife e Itaú expandem parceria no varejo

A MetLife acabou de anunciar a expansão da sua parceria com o Itaú Unibanco e passará a oferecer seguro de vida individual para clientes do varejo. O produto, que já é vendido pelo segmento Itaú Personnalité desde maio de 2021, chega agora para o público de renda média do Banco com o diferencial de ser 100% customizável de acordo com as necessidades do cliente.

Outra novidade é a possibilidade de não haver reajuste de valor no prêmio conforme idade, o que permitirá, por exemplo, que pessoas entre 60 e 70 anos contratem até R$300 mil de capital segurado e incluam na apólice benefícios exclusivos, como motorista amigo, assistência residencial, assistência auto, Telemedicina Einstein Conecta e coberturas vitalícias.

Com a expansão, os produtos financeiros MetLife passam a ser oferecidos por mais de 900 consultores de seguros exclusivos do Itaú, dos segmentos de varejo e Personnalité, espalhados pelo Brasil. Outro ponto forte da parceira é a comercialização dos planos odontológicos da empresa nas agências e nos canais digitais. “Ficamos felizes em aumentar ainda mais a nossa parceria com o Itaú. Essa expansão tem como foco proporcionar as melhores soluções aos clientes e nos ajuda a destacar o papel fundamental que o seguro de vida tem no planejamento financeiro e no cuidado com a vida das pessoas”, pontua Marcelo Tomei, Diretor Comercial da seguradora.

Além da venda de produtos e soluções, a MetLife e o Itaú Unibanco são parceiros na concretização de projetos em prol do meio-ambiente. Em 2021, as empresas colocaram em prática o projeto Floresta MetLife Itaú, que possibilitou realizar o plantio de mais de 700 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica em uma reserva do patrimônio natural em Nazaré Paulista, interior de São Paulo.

A iniciativa faz parte de uma série de metas ambientais globais com as quais a seguradora se comprometeu e foi desenvolvida especialmente em parceria com a instituição financeira, envolvendo a participação dos clientes. “A cada seguro de vida individual MetLife comercializado nas agências Itaú durante o período do projeto, uma muda de árvore foi plantada. Esta ação reflete a nossa entrega para os parceiros, não só em produtos e soluções digitais, como também em impactos sociais e ambientais”, acrescenta Tomei.

Expectativas para 2022

Iniciada em 2017, a distribuição de produtos da MetLife via canal Bancos já possibilitou à seguradora, que tem matriz nos Estados Unidos, atingir um crescimento de 70% no volume de soluções comercializadas somente no último ano. Para este ano, a expectativa é aumentar em 50% a distribuição de produtos de prateleira como seguro de vida, seguro prestamista e planos odontológicos, por meio dos parceiros comerciais, como Bancos, redes de varejo, assessorias de investimentos, veículos ou fintechs.

N.F.

Revista Apólice