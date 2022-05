MDS promove Brokerslink Conference 2022 em Portugal

Compartilhar no

Mantendo a tradição, a Brokerslink, Global Broking Company fundada pelo Grupo MDS, promove a Brokerslink Conference 2022, evento dedicado à sua rede global de corretores e companhias especializadas em consultoria de risco. Neste ano, o encontro acontecerá na Cidade do Porto, em Portugal, entre os dias 25 e 27 de maio, e promete reunir brokers para dias imersivos de acesso a conteúdo premium, interação com empresas de todas as geografias, conexões comerciais e debates de temas relevantes para diversas áreas da indústria de seguros. Antes da edição portenha, a conferência já passou por cidades e países como Hong Kong, Lisboa, Miami, Singapura, Veneza, Nova Iorque, Amsterdam, Madrid, Marraquexe e Bordeaux.

Por meio de sua rede de experts do universo dos seguros, a Brokerslink está presente em mais de 120 países, totalizando cerca de 35 mil profissionais de seguros. Portanto, nesta edição do evento, já existe a confirmação de presença de mais de 300 profissionais provenientes de 65 países de 5 continentes, responsáveis por mais de 40 milhões de dólares em prêmios. Entre os palestrantes confirmados, estão nomes como Andreas Berger, CEO da Swiss Re Corporate Solutions; Martin Thormählen, CTO da Munich Re; Steven Braekevedt, CEO do Grupo Ageas Portugal; Cara Brown, Underwriting Manager da Chubb, entre outros.

O quórum é complementado por parceiros e clientes, como Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto; Laurent Freixe, vice-presidente executivo e CEO para a América Latina da Nestlé; Tim Marshall, autor e broadcaster, especialista em Assuntos Externos e Diplomacia internacional; e Bernardo Pires de Lima, pesquisador especializado em política internacional associado ao IPRI da Universidade Nova de Lisboa. Por fim, grandes nomes do Grupo MDS, como José Manuel Fonseca, fundador e chairman da Brokerslink e CEO do MDS Group; Jorge Luzzi, CEO Global da RCG; e Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Americas Regional Manager da Brokerslink, também participarão como conferencistas do evento.

Para José Manuel, a retomada da Brokerslink Conference é uma grande oportunidade para que os profissionais da rede estejam cada vez mais conectados e antenados em tempos de mudanças tão rápidas. “A cada ano, o evento reúne um número maior de participantes oriundos de várias partes do mundo, incluindo corretores de varejo, companhias especializadas e players de resseguros, além de empresas de consultoria de risco e gerentes de risco. Após dois anos de pandemia, o objetivo do encontro é discutir tendências importantes, desafios e inovações que impactam a comunidade de seguros e o gerenciamento de riscos”, afirma.

“Estamos muito entusiasmados com a participação em mais uma edição da conferência, agora de volta ao formato presencial. Ao longo desse intervalo entre as edições, que foi marcado por distanciamento social, importantes impactos geopolíticos e questões logísticas e sanitárias, a edição 2022 da Brokerslink Conference promete estreitar os laços entre seus membros e trazer aos painéis insights sobre novos comportamentos de consumo e novas demandas dos clientes que atendemos”, complementa Ariel Couto.

Agenda

A Brokerslink Conference tem os dias 25 e 26 de maio fechados exclusivamente para parceiros e membros. Na quarta-feira, 25/05, a data é marcada por um almoço de boas-vindas seguido de reunião entre os acionistas e, posteriormente, um coquetel de recepção para aquecer o networking. Já na quinta-feira, 26/05, a manhã se inicia com painéis de update sobre novos membros da rede e business cases registrados nas diferentes regiões em que os afiliados da Global Broking Company atuam. Em seguida, a programação abre espaço para palestras sobre Diversidade e Inclusão, Tecnologia e demais pautas.

Na quinta-feira, a agenda é aberta também a convidados previamente inscritos e conta com painéis com temas voltados a assuntos em voga em diferentes mercados, como Geopolítica, NFTs, aviação e engenharia aeroespacial, ESG e muito mais. O dia também é marcado por uma mesa redonda de Risk Managers e pela revelação de uma das informações mais esperadas do evento: o local da conferência do ano seguinte.

B.tech hub e espaços culturais

Uma das principais novidades da edição 2022 da Brokerslink Conference é o painel B.Tech. A ser realizado no dia 26, o momento reunirá parceiros especializados em tecnologias que potencializam as soluções oferecidas pelas brokers ao redor do mundo, seja direta ou indiretamente. Entre os destaques, há empresas portuguesas de gestão de informação, automação de dados e ferramentas multicálculo destinadas a demonstrar como catalisar o potencial de seguradoras, resseguradoras e corretoras.

Como marca presente na gênese do Grupo MDS, a Brokerslink partilha de um DNA marcado por cultura, educação e entretenimento, portanto, os dias da conferência serão permeados por passagens pelo Palácio da Bolsa, Casa da Música e no museu World of Wine.

Geopolítica e os impactos no mercado de seguros

Segundo Jorge Luzzi, a Brokerslink Conference 2022 será uma ocasião importante para abordar assuntos que vêm preocupando o mercado global de seguros, como a Guerra entre Rússia e Ucrânia e as tensões geopolíticas. O especialista ressalta que, à medida que as organizações se esforçam para se adaptarem a tempos de mudanças tão rápidas, a imersão no mundo da gestão de riscos torna-se vital.

“Apesar de negativo, esse contexto pôs o nosso setor em evidência e crescimento constante, e a demanda gerada nos leva a incorporar cada vez mais ferramentas e programas que promovem a simplificação de processos e a redução de perda. Quando falamos em questões que envolvem tensões geopolíticas, a solução para as coberturas e análises de riscos é encontrar saídas precisas de modo que os beneficiários possam enfrentar este momento de melhor maneira possível. O evento nos ajudará a discutir alternativas para o mercado de seguros”, explica o executivo.

N.F.

Revista Apólice