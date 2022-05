MDS leva debates sobre gestão de saúde para o 1º Encontro do GRH

A MDS Brasil marcará presença como patrocinadora no 1º Encontro do GRH (Comunidade Gestão de Relações Humanos), que acontece hoje, 31 de maio, em Salvador, na Bahia, sob o tema “O que aprendemos no CONARH 2022”. A companhia participará do encontro com o objetivo de apresentar soluções em benefícios corporativos e gestão de riscos em saúde.

“Levaremos para o 1º Encontro do GHR toda a expertise da MDS na área de Benefícios, compartilhando conhecimento, tendências, estratégias, soluções inovadoras e boas práticas do ecossistema de Gestão de Pessoas, com a intenção de acelerar e atualizar conhecimentos dos associados da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Bahia (ABRH-BA)”, afirma Paulo Loureiro, vice-presidente de Saúde e Benefícios da empresa.

Para Loureiro, os desafios que a área de Recursos Humanos de uma empresa enfrenta são inúmeros, além de muito complexos. Por isso, o executivo destaca a importância de as organizações conhecerem os perfis dos seus colaboradores.

“Neste sentido, o uso de dados pode colaborar para além de só tratamentos e prescrições médicas mais assertivas, pensando em saúde física. Nossa missão, também, é de zelar pela saúde mental, intelectual, espiritual, financeira, familiar social e profissional dos beneficiários. As tendências aplicadas ao setor precisam, cada vez mais, se posicionarem com objetividade, precisão, flexibilidade e, ao mesmo tempo, com um olhar muito humanizado sobre cada desafio e necessidade dos profissionais. A área de Gestão de Pessoas e Benefícios provoca as empresas a buscarem novas ferramentas e mindsets que as ajudem a manter seus colaboradores engajados e motivados. O resultado final é bom para as empresas e para os colaboradores: mais saúde com menos custos”, conclui.

