MDS Brasil foi a corretora responsável pelo seguro de RC do Baile da Vogue

Pelo quarto ano consecutivo, a MDS Brasil foi a corretora de seguros oficial do Baile da Vogue 2022. Após dois anos de pandemia, a tradicional festa carnavalesca aconteceu no último dia 29 de abril, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, sob o tema “Brasilidade Fantástica”.

Referência em respaldo a eventos sociais, culturais, corporativos e de entretenimento, a corretora disponibilizou o Seguro Responsabilidade Civil Eventos. Conhecido como RC Eventos, o produto auxilia no gerenciamento e contenção dos riscos que envolvem as marcas organizadoras em caso de danos materiais, corporais ou morais involuntários a terceiros. “O RC Eventos é um grande aliado para situações que fogem ao controle durante festivais, shows, feiras e outros e, por ser feito sob medida, auxilia de forma precisa no controle e minimização dos incidentes para que os shows e atrações sigam sem interrupções”, explica Thiago Tristão, vice-presidente de Riscos Corporativos da MDS Brasil e CEO da MDS Reinsurance Solutions.

Tradição

O tradicional Baile da Vogue é realizado há 17 anos com edições em São Paulo e, desde 2020, no Rio. A mudança de endereço foi uma forma de apoiar e explorar a diversidade carioca. A última festa foi realizada no Copacabana Palace, com o tema “Jardim das Delícias”.

Nesta edição, além de Ivete Sangalo, a noite contou com as apresentações de Valentina Luz, DJ Marlboro e Heavy Baile, que agitaram o salão com suas playlists animadas. Preta Gil comandou o palco como Mestre de Cerimônia.

Incentivo e proteção a eventos

Conectados por meio do #MDSGO, pilar estratégico da MDS que engloba uma série de ações em prol da sociedade e da cultura com o objetivo de incentivar iniciativas de arte, esporte e entretenimento como forma de unir as pessoas, promovendo uma evolução social, as marcas seguem em perfeita sintonia. “Ser a corretora do Baile da Vogue pela quarta edição seguida reforça a nossa expertise no mercado de gestão de risco, reafirmando o nosso compromisso em oferecer um seguro de fácil contratação e com coberturas completas”, afirma Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Americas Regional Manager da Brokerslink.

N.F.

Revista Apólice