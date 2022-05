MDS anuncia novo diretor médico para o mercado brasileiro

A MDS Brasil anunciou o Dr. Claudio José Albuquerque e Silva como novo diretor médico para a área de Gestão de Saúde. Com mais de 17 anos de experiência no setor de benefícios, ele será responsável por implementar estratégias para ampliar a visibilidade desta área e fortalecê-la com foco na gestão consultiva e na prevenção da saúde coletiva.

“Me sinto honrado por ter sido escolhido para este desafio. Quero dar continuidade ao propósito da MDS de proporcionar acesso a saúde e qualidade de vida aos colaboradores dos nossos parceiros, contribuindo com o meu know-how para fortalecer o nosso papel de consultores de gestão de saúde e benefícios para o mercado corporativo”, afirma Silva.

Graduado em medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especializado em ginecologia e obstetrícia, Silva é pós-graduado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de contar com um MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas do Rio (FGV-RJ), o executivo possui vasto experiência no segmento de gestão de saúde, com foco em governança e nas áreas clínica e técnica e soma passagens por grandes companhias, como Aon Brasil, Grupo Telefônica/Axismed e Unimed Leste Fluminense.

“Trabalharemos com o conceito de saúde mais ampla, que vai além somente da saúde física. Nossa missão, também é de zelar pela saúde mental, intelectual, espiritual, financeira, familiar social e profissional dos beneficiários. Por isso, nesta nova fase, somarei esforços a uma equipe de consultores especializados e dotada de ferramentas modernas e tecnológicas. Dessa forma, seguiremos antevendo e satisfazendo as demandas dos clientes de maneira personalizada e humanizada”, conclui o executivo.

Para Paulo Loureiro, vice-presidente de Saúde e Benefícios da MDS, a chegada do Dr. Cláudio reforça a expertise médica da empresa. “Tenho convicção que todo o seu conhecimento, aliado à sua atitude e capacidade de liderança, serão fundamentais para sustentação e crescimento da área, não apenas em volume, mas também com iniciativas inovadoras e tecnológicas, que contribuirão para o desenvolvimento de soluções que ofereçam o melhor custo-benefício para os nossos clientes”, comenta.

