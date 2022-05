Marcia Lourenço assume a direção de RH da Europ Assistance Brasil

A Europ Assistance Brasil acabou de anunciar a contratação de Marcia Lourenço como diretora de Recursos Humanos. A executiva possui 30 anos de experiência na área de estratégia de capital humano e employer branding, liderando projetos e atuando em seleção de pessoas, treinamento e desenvolvimento, planos de sucessão, comunicação, cargos e salários, gestão de talentos, entre outras frentes de recursos humanos.

Ela também atuou como consultora de projetos com foco em pessoas, treinamento e desenvolvimento em diferentes mercados.

Na companhia, Marcia chega com a missão de reforçar medidas para seguir com o plano de desenvolvimento e evolução na qualidade do ambiente laboral, promoção da igualdade de gênero e um foco na cultura de mudança continua e upskilling da força laboral da empresa. A organização possui atualmente 70% de mulheres na equipe de colaboradores, sendo mais de 30% do corpo diretivo. Em cargos de gestão, este número já representa 50% do quadro de funcionários.

“Como possuo uma visão 360° do mercado e vivência em posições executivas nos setores financeiro, seguros e industrial, sempre busco apoiar as empresas na definição de estratégias alinhadas com o negócio, com foco no cliente, em resultados e processos de qualidade. Estou muito feliz em me juntar ao time da Europ Assistance Brasil, uma companhia que tem como missão o cuidado com as pessoas, onde quer que elas estejam. É gratificante e tenho certeza de que irá agregar muito em minha trajetória”, comenta Marcia.

Formada em Psicóloga pela UFRJ, com MBA em Gestão de Pessoas, a executiva possui outras especializações na área pela FGV e FDC. Também é certificada no método Richard Barret de mapeamento de cultura e em Conselho de Administração pela Fundação Dom Cabral. Marcia é ainda especialista em processo de mentoria para executivos e média gerência, projetos de transformação cultural e change management, processo de employer branding, design e implantação de estruturas de RH.

“A companhia vem investindo, ao longo dos anos, no fortalecimento do papel feminino no mercado corporativo, assim como de outras minorias, e a Marcia será uma peça-chave nesse processo. Já somos signatários da ONU Mulheres Brasil e possuímos o selo GPTW Mulheres, que nos reconheceu no ano passado como uma das melhores empresas para as mulheres trabalharem”, afirma Newton Queiroz, CEO da Europ Assistance Brasil.

N.F.

Revista Apólice