Marcelo Picolo é o novo diretor executivo da Solera no Brasil

Por identificar o Brasil como um mercado prioritário para seus negócios, que se estendem por mais de 90 países, a Solera acaba de trazer para a direção executiva da companhia em São Paulo o argentino Marcelo Picolo.

Com 20 anos de experiência na gestão de processos de inovação tecnológica aplicada ao desenvolvimento de negócios, e passagens por diferentes empresas de telecomunicações e software, como a AT&T, Picolo sempre teve seu trabalho direcionado para os setores de seguros, bancos e automotivo.

No grupo Solera desde 2017, Picolo atuou como diretor executivo de Argentina, Chile e Peru, e conseguiu aumentar o uso do sistema Audatex, de orçamento de sinistros automotivos, entre as companhias que atuam naqueles países.

“É um desafio profissional, mas também pessoal, pois me mudei para São Paulo com minha família”, afirma o executivo. “Quando me deram a oportunidade de comandar as operações no Brasil, logo concluí que não seria possível atuar para um mercado tão grande e relevante se não estivesse muito perto dos clientes. É uma operação que exige uma comunicação constante com as seguradoras e o setor de reparação”, completa.

Nova plataforma será marco desse início de gestão

O objetivo por trás da chegada de Picolo é acelerar a inovação tecnológica dos produtos e serviços da Solera no país, tanto na vistoria de sinistros quanto no marketplace de peças automotivas e no ecossistema de reparação.

Um lançamento que aconteceu agora em maio já é emblemático desse trabalho: é a plataforma QapterÒ Claims, uma ferramenta de gestão de sinistro que combina visual intelligence com os dados científicos de um novo Baremo, a tabela de tempos de reparação do Cesvi (Centro de Experimentação e Segurança Viária).

“Esse lançamento vai ao encontro das necessidades estratégicas das seguradoras, concessionárias e oficinas de reparação brasileiras”, explica Picolo. “Vamos disponibilizar a esses clientes um recurso sem igual no país, com a mesma inovação de engenharia, digitalização e automatização que vemos na Europa.”

O produto, que permite identificar rapidamente o tipo de dano e o custo estimado do sinistro por meio de fotos, já estava em fase de testes em algumas seguradoras e teve seu lançamento oficial neste mês.

“Toda a operação relacionada ao sinistro ficará mais rápida, eficaz e simplificada. O QapterÒ Claims, com sua tecnologia de visual intelligence, vai melhorar de forma significativa a experiência de uso das seguradoras e oficinas. Esse é o nosso objetivo”, conclui o diretor executivo.

N.F.

Revista Apólice