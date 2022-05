A Mapfre é a seguradora oficial do VelaShow 2022, feira que reúne as principais novidades sobre o setor no Brasil. O evento, que está em sua segunda edição, será realizado entre os dias 20 e 22 de maio, no Clube Naval Charitas, em Niterói, no Rio de Janeiro. Além de apresentar tendências, por meio de exposições, produtos e palestras, o evento também atua como uma plataforma de comunicação e negócios voltada para o segmento da vela náutica.

“O setor vem crescendo muito no Brasil, tanto pelo lado do esporte quanto do lazer. O VelaShow é um evento importante para a ampliação da modalidade e o Rio de Janeiro é uma região estratégica para os negócios náuticos. Estamos felizes em apoiar essa iniciativa.”, conta Elson Azevedo, diretor Territorial da Mapfre para o Rio de Janeiro. “Temos uma forte presença no mercado de seguros náuticos. Ser a seguradora oficial do evento reforça esse posicionamento.”, lembra o executivo.

A feira 2022 terá a presença de mais de 50 representantes de marcas relacionadas ao mundo náutico como estaleiros, veleria, empresas de charter, embarcações, além de palestras e treinamentos. A expectativa é de que um grande número de pessoas visite o Clube Naval Charitas nos três dias de evento, que contará ainda com uma regata especial para os apaixonados pelo mundo da vela.

