MAG Seguros realiza hackathon para colaboradores

Terá início nesta sexta-feira, 20 de maio, a primeira edição do Hackathon MAG, direcionado para colaboradores da MAG Seguros.

O evento, focado em inovação e tecnologia, acontecerá até domingo e reunirá, na sede da empresa, no Rio de Janeiro, 72 pessoas selecionadas, envolvendo colaboradores da matriz e unidades de negócio. Os participantes terão o desafio de propor e desenvolver soluções que gerem valor e impactem de forma positiva os clientes, corretores e parceiros da seguradora em 44 horas.

“Estamos buscando continuamente promover a cultura da inovação na MAG. Além de atuar neste aspecto, o nosso hackathon contribuirá diretamente para o desenvolvimento de soluções para a nossa companhia, partindo de quem conhece nossos sistemas e processos”, explica Renata Loyola, superintendente de Gestão da Inovação na seguradora.

“Todos têm muito como contribuir para este desafio que foi lançado. Contaremos com a participação de profissionais dos times de TI e UX, que vão ajudar a desenvolver as ideias e tirá-las do papel”, completa Luiz Queiroz, superintendente de Arquitetura Corporativa.

N.F.

Revista Apólice