Liberty lança assistência de telepsicologia para clientes do seguro de vida

A Liberty Seguros anunciou o lançamento de uma nova assistência, a telepsicologia, oferecido em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein. A novidade vem para agregar ao Einstein Conecta, opção que já oferece atendimentos de telemedicina aos segurados do Liberty Vida Perfil. O serviço está incluso de forma gratuita no produto.

Em um cenário de aumento na procura por atendimentos psicológicos, o objetivo da seguradora é auxiliar os segurados por meio de opções que atendam às necessidades de cuidados com a saúde mental. Além disso, o lançamento vem para endossar o conceito de cobertura universal de saúde, no qual a saúde mental também deve ser contemplada, dando aos segurados a possibilidade de ter um acompanhamento psicológico profissional remoto, uma prática regulamentada no Brasil.

Entre os temas disponíveis no serviço de telepsicologia, há atendimentos para controle do estresse e ansiedade, apoio emocional, acompanhamento de paternidade e maternidade, suporte aos desafios da geração Z, como a vulnerabilidade advinda da natividade digital e os impactos que isso traz à autoestima, humor e concentração; além de casos voltados para relacionamentos afetivos e psicoterapias breves.

“A telemedicina tem sido indispensável para o bem-estar dos brasileiros nos últimos anos, principalmente durante a pandemia. Com o aumento da procura por atendimentos de saúde mental, é importante que essas opções sejam igualmente acessíveis no digital”, afirma Alexandre Vicente, diretor de Seguros de Pessoas da Liberty. “O objetivo da companhia com o serviço de telepsicologia é justamente esse: facilitar o acesso dos segurados a atendimentos completos, conduzidos por profissionais confiáveis, sem sair de casa”, completa.

