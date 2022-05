Liberty anuncia nova superintendente de Planejamento e Controle de Operações e Sinistros

Compartilhar no

Compartilhar no

A Liberty Seguros anunciou Patrícia Magalhães como a nova superintendente de Planejamento e Controle de Operações e Sinistros da companhia. Depois de consolidar sua carreira no mercado segurador, a executiva chega à companhia com vasta experiência em gestão de pessoas e produtos em diversos canais, como corretores, bancassurance, digital e parcerias. Ela irá liderar as áreas de qualidade de atendimento, especificação e homologação de sinistros, planejamento e informações, entre outras.

Com mais de 20 anos de experiência em seguradoras nacionais e multinacionais de grande porte, Patrícia se junta à Liberty vinda da MetLife, na qual atuava mais recentemente como superintendente de Sinistros, mas também foi responsável pelas áreas de Produtos, Pricing e Subscrição. Previamente, a executiva trabalhou como gerente de Produtos do Itaú Unibanco na área de Seguros, Previdência e Capitalização.

“O sinistro é um momento chave na jornada do segurado com a Liberty. Por isso, meu grande desafio como superintendente dessa área é trabalhar constantemente para garantir a qualidade do serviço que oferecemos e que a experiência de todos os nossos clientes seja a melhor possível”, afirma Patrícia.

N.F.

Revista Apólice