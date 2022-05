Liberty anuncia nova edição da campanha de incentivo para corretores

Com o objetivo de desenvolver os corretores e ampliar seus negócios no setor de seguro de vida, a Liberty Seguros anunciou a nova fase da campanha de incentivo Cresça com o Vida. A iniciativa, que está em vigor desde abril, vai premiar os parceiros com as melhores performances com ingressos para o maior festival de rock do Rio de Janeiro e créditos no cartão para serem usados como quiserem.

A campanha faz parte do Cresça com a Liberty, programa criado pela companhia para desenvolver os corretores e contribuir para o crescimento de suas carreiras. A iniciativa tem abrangência nacional e acontecerá em duas fases simultâneas: uma no formato “Vendeu, Ganhou!” e outra por meio de um ranking regional de pontos.

“Vendeu, Ganhou!”

A etapa “Vendeu, Ganhou!” teve início em abril e vai até 30 de junho. Na dinâmica, são válidas as apólices emitidas até o dia 15 de julho e cada venda acumula 50 pontos. Os produtos participantes são Vida Perfil, Vida Especial, Affinity Vida, Vida Global e Vida Mais Tranquila.

Para esta modalidade, a premiação será em dinheiro no cartão de crédito e sem limites, ou seja, quanto mais o corretor vender, mais créditos ganha para serem aproveitados em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Mastercard.

Ranking de pontos regional

No ranking, cada produto acumula uma pontuação diferente. Dessa forma, os melhores colocados receberão diversos prêmios de acordo com as posições na classificação regional de pontos. Esta etapa da campanha teve início em abril com vigência até 30 de junho, e as emissões têm de ser registradas até 15 de julho.

Ao fim da iniciativa, os primeiros colocados de cada região ganharão uma viagem para o Rock In Rio com acompanhante. Os segundos e terceiros colocados receberão prêmios de R$3 mil e R$1 mil, respectivamente, e há, ainda, uma premiação extra com vouchers das lojas Americanas durante todo o período da campanha.

Mais informações estão disponíveis no link.

