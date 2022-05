Klimber amplia atuação no Brasil e fortalece presença na América Latina

A Klimber, empresa argentina líder em desenvolvimento de tecnologia para plataformas de seguros digitais, chegou ao Brasil para reforçar sua presença na América Latina. O movimento acontece após uma rodada de investimento pré-série A com apoio da Prudential Seguros e da Swiss Re.

No país, a operação será conduzida por Cristiano Saab, executivo com mais de 25 anos de experiência no setor e um dos pioneiros na indústria de seguros para celulares. A expectativa da empresa é conquistar, no primeiro ano de atuação no Brasil, mais de 1,2 milhão de novos segurados por meio de seus canais digitais.

“Seremos capazes de transformar o mercado segurador latino-americano com base em soluções inovadoras, oferecendo proteção a milhões de pessoas que atualmente estão totalmente desprotegidas e vulneráveis”, afirma o novo country manager da companhia.

A Klimber disponibiliza produtos de seguros de vida, acidentes pessoais e assistências por meio de sua infraestrutura digital e 100% automatizada de ponta a ponta. A plataforma oferece soluções para demandas de seguros digitais de forma ágil, eficiente e sem barreiras de acesso.

O modelo disruptivo da empresa permite que as organizações de diversos perfis, como bancos, fintechs, carteiras virtuais, cartões de créditos, varejistas, além de seguradoras, proporcionem aos seus clientes respostas imediatas durante todo o ciclo de vida da apólice, incluindo sistemas automáticos para compra, assessoria, emissão, endossos, sinistros, marketing e pós-venda, garantindo eficiência em todo o processo, o que permite redução de custos para o cliente final e uma oferta mais assertiva de coberturas.

Segundo Julian Bersano, CEO e fundador da companhia, a abertura do primeiro escritório no Brasil é o primeiro passo de um ambicioso plano de expansão.

“A América Latina apresenta uma enorme possibilidade de desenvolvimento para o setor, pois ainda existe um mercado não segurado equivalente a 260 bilhões de dólares, o que é muito desafiador se levarmos em conta que o mercado segurado atualmente é de apenas 150 bilhões. Nesse contexto, a Klimber busca trazer soluções de alta percepção de valor”, explica Bersano.

N.F.

Revista Apólice