Ituran contrata novo diretor comercial de Corretores e Assessorias

A Ituran Brasil anunciou Euclides Gerenutti Naliato como novo diretor comercial de Corretores e Assessorias. Com uma trajetória profissional de 39 anos dedicados ao mercado de seguros, o executivo passou por grandes empresas do setor, como HDI Seguros, Mapfre e União de Seguros Gerais. A sua formação abrange as áreas técnicas de Seguros de Automóvel, Ramos Elementares, Previdência Privada, Vida em Grupo e a área Comercial.

“A minha missão é agregar e estreitar ainda mais o relacionamento da Ituran com os corretores de seguros e assessorias. Além de ficarmos mais próximos dos profissionais desse importante canal de distribuição no mercado de seguros que é fundamental para Ituran, buscaremos ampliar as parcerias visando reforçar e diferenciar a nossa oferta de serviços e produtos”, afirma Naliato.

“O seu conhecimento nas áreas Comercial e Técnica de Seguros de Automóvel irá ajudar a empresa a ampliar ainda mais a área de corretores e assessorias. Além disso, Euclides trabalhou em seguradoras que são hoje grandes parceiras da Ituran. Então, ele também possui conhecimento da nossa organização, podendo contribuir com ideias e trazer inovações à nossa oferta de produtos e serviços”, ressalta Amit Louzon, CEO da companhia.

Naliato chega à empresa num momento de expansão da cobertura do Ituran Com Seguro, produto líder em vendas com mais de 2,5 milhões de apólices emitidas desde sua criação em 2010. Para seguir inovando no mercado de seguros, a companhia mantém importantes parcerias com empresas de peso do setor, como HDI Seguros, Liberty Seguros, MAPFRE, Tokio Marine e Assurant, além da CarGlass e AutoGlass.

“No o ano passado, ampliamos a cobertura para veículos até 25 anos, implementamos o carro reserva e passamos oferecer os seguros de Perda Parcial, de peças e de conteúdo. Estendemos ainda toda a expertise do Ituran com Seguro para o segmento de motos. Este an também será marcado por grandes novidades apoiadas nessas importantes parcerias estratégicas”, reforça o diretor comercial varejo, produtos e relacionamento com seguradoras da empresa, Roberto Posternak.

Além disso, a Ituran anunciou neste ano o início das operações da IturanMob, com a oferta de soluções para serviços de carsharing e carpooling no Brasil. Inicialmente, a joint venture voltada para a implementação de soluções tecnológicas de mobilidade, formada pela Ituran Brasil e pela startup MobLab em 2021, tem como foco o mercado B2B. Com a oferta de serviços da IturanMob, a companhia pretende avançar ainda mais no segmento B2B.

N.F.

Revista Apólice