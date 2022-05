ITC Vegas 2022: Veja mais detalhes sobre a programação do evento

Antes de divulgar a programação oficial, o ITC Vegas 2022 divulgou alguns dos temas-chave desta edição. O evento acontece entre os dias 20 e 22 de setembro em Las Vegas, nos Estados Unidos, no centro de convenções Mandala Bay.

Na quinta-feira (21), alguns dos principais assuntos serão “experiência, retenção e aquisição do cliente” e inovação em ação. Já na sexta-feira (22), subscrição nos novos tempos e risco cibernético dominarão alguns dos debates.

O evento contará com 14 trilhas com vários formatos: estudos de caso, conversas poderosas e conclusões que inspirarão todo o ecossistema de seguros. Dentre os assuntos que serão abordados estão: a construção de ecossistemas transparentes e eficientes que evoluem e atraem as gerações futuras, estratégias de arquitetura de experiência do cliente personalizadas que aprimoram as métricas de conversão e retenção, metaverso, o poder preditivo para ESG, estratégias de desenvolvimento de produtos cibernéticos para criptomoedas e outros ativos digitais, como evitar riscos cibernéticos e ataques em tempos de guerra e ameaças amplificadas, reformulando a análise de risco e a subscrição e o corretor do futuro.

Os participantes brasileiros têm um desconto exclusivo de U$ 700 até o dia 29/05, basta acessar o link e realizar a inscrição.

* Fonte: CQCS