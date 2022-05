O Insurtech Brasil está com inscrições abertas. O encontro será realizado no dia 21 de junho no Amcham Business Center, em São Paulo (SP), e deve reunir executivos e representantes de startups, seguradoras, empresas de tecnologia, reguladores, distribuidores, prestadores de serviços e demais agentes da cadeia.

Em sua 5ª edição, é o único evento que tem como missão desenvolver o ecossistema de insurtechs e oferecer insumos para a inovação no mercado de seguros. Este ano, o encontro contará com 20 painéis, sendo quatro no período da manhã, na plenária principal, e outros 16 que acontecerão em quatro salas durante a tarde.

Entre os temas que serão debatidos estarão, por exemplo, “Open Insurance”; “Embedded Insurace”; “O papel das resseguradoras neste novo mercado”; “Novas fontes de dados e modelagem de risco mais nítida”; “ESG - Environmental and Social Governance”; “Os novos Canais de Distribuição: das fintechs aos SuperApps”; “Sinistros: Processamento e pagamentos mais rápidos”; “Parcerias, Fusões e Aquisições pelas Insurtechs e Seguradoras”; e “Cybersecurity”.

Para apresentar quase 20 horas de conteúdo exclusivo, o Insurtech Brasil deve reunir mais de 40 especialistas e executivos de startups relacionados ao setor de inovação em seguros.

Entre os palestrantes estarão nomes como Henrique Mazieiro, CEO & Founder da Planetun; Jó Beduschi, CEO & Founder da Coover; Denise Oliveira, CEO da fitinsur; Barbara Possignolo, head of Legal & Compliance da Pier; Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina da eBaoTech; Pedro Farme, da Guy Carpenter; e José Luiz Machado, head de Seguros da Sem Parar.

“No primeiro evento, ainda em 2017, estabelecemos um ecossistema de insurtechs no Brasil. No segundo ano, mostramos o que o mercado estava fazendo e, no terceiro, traçamos os caminhos para o futuro do seguro sob a perspectiva de cada elo da cadeia. No ano passado, buscamos retomar o trabalho, já quem em 2020 não fizemos o evento por causa da pandemia”, lembra José Prado CEO e cofundador do evento.

Segundo ele, a edição deste ano estará focada nas startups e soluções que possuem sinergia com o mercado segurador. “Queremos apresentar cases e soluções que estão gerando eficiência financeira e operacional para toda cadeia, indo além daquelas que focam em venda diretas de seguros”, completa.

O evento conta ainda com o apoio de empresas como Sensedia, Innoveo, Planetum, Suthub, Autovist, Guy Carpenter, fitinsur, Carbigadata, Coover, Guidewire, Onze, Souza Melo Torees, Hannover Re e Bluecyber.

Essas e outras informações, como a programação, os palestrantes e as inscrições, podem ser encontradas no link.

N.F.

Revista Apólice