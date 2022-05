Instituto Porto abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos

Em parceira com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), o Instituto Porto está com inscrições abertas para o curso gratuito de Costura Industrial. A iniciativa tem o objetivo de capacitar empreendedores dessa área, focados na produção de uniformes e brindes corporativos. O público-alvo do projeto são pessoas a partir de 18 anos, com o ensino fundamental completo e que tenham interesse em se desenvolver no ramo empreendedor. Os cursos serão presenciais na Escola de Costura, localizada no bairro do Campos Elíseos, região central de São Paulo, e os interessados podem se inscrever até o dia 3 de junho.

Além das técnicas em costura, os alunos irão aprender a fazer a gestão do próprio negócio e já podem gerar renda durante o processo de aprendizagem, com a possibilidade de participar da incubadora de costureiras. O curso terá início em 13 de junho, com duração de cinco meses e aulas presenciais duas vezes por semana, segundas e quartas, e os alunos podem escolher entre os períodos da manhã, das 7h30 às 11h30, ou à tarde, das 13h às 17h.

“Este é mais um dos projetos do Instituto Porto que temos orgulho de apresentar este ano. Nosso foco é dar acesso ao ensino para pessoas no programa de geração de trabalho e renda, para dar oportunidade e desenvolvimento profissional”, afirma Mirian Mesquita, gerente de sustentabilidade da Porto.

Ao se inscrever, o candidato deve aguardar o recebimento do e-mail do Instituto Porto para encaminhar os documentos necessários: cópia do RG, cópia do CPF, cópia do comprovante de renda familiar de todos que residem no mesmo endereço. A aprovação do candidato é efetuada após processo de avaliação socioeconômica. Os interessados podem se inscrever neste link.

N.F.

