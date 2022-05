Inscrições para o 1º Prêmio Susep de Pesquisa em Seguros são prorrogadas

As inscrições para o 1º Prêmio Susep de Pesquisa em Seguros foram prorrogadas até o dia 31 de agosto. O concurso é uma iniciativa da Susep (Superintendência de Seguros Privados), em parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas), CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) e o Instituto de Pesquisa Insper, tendo como objetivo fomentar a produção acadêmica e a pesquisa, contribuindo para o aprimoramento da regulação, da supervisão e para o desenvolvimento do setor, além de promover a educação securitária no nosso país.

Os acadêmicos interessados poderão submeter trabalhos relacionados ao setor de seguros, resseguros, previdência complementar aberta ou capitalização. Além de inéditos, os trabalhos deverão ter enfoque atual e aplicabilidade para o mercado brasileiro.

Serão selecionados seis trabalhos, escolhidos nas categorias “Pesquisa Científica” e “Trabalho de Graduação”. Os vencedores serão premiados com valores entre R$ 3.125,00 e R$ 25.000,00. Serão três ganhadores em cada categoria.

Os participantes poderão inscrever trabalhos de autoria individual ou coletiva, sendo permitido, ainda, que um autor ou coautor concorra com mais de um trabalho.

O regulamento do concurso está disponível no link e as dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected]

* Fonte: CNseg