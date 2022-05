Icatu abre inscrições para Programa de Estágio

O programa de estágio da Icatu está com inscrições abertas até 16 de junho para estudantes universitários que desejam ingressar na companhia, com carga horária semanal flexível de 30 horas e bolsa no valor inicial de R$ 1.500,00, no primeiro ano. Podem se inscrever estudantes a partir do 2º período e que estejam, no mínimo, a um ano e meio da formatura, matriculados nos cursos de Tecnologia (todos), Engenharias, Economia, Ciências Atuariais, Comunicação Social, Administração, Direito e Ciências Contábeis.

“Na Icatu, buscamos pessoas que se identifiquem com o nosso propósito, que é levar tranquilidade financeira e qualidade de vida por meio da democratização do seguro a todos os brasileiros. E claro, que estejam abertas a aprender, sejam questionadoras e que também queiram contribuir para a transformação do nosso mercado junto com a gente. Acreditamos que o estágio traz excelentes oportunidades de aprendizagem para as equipes e, não à toa, criamos uma trilha do conhecimento bem estruturada para o estagiário desenvolver novas habilidades e contribuir de forma efetiva em sua área de atuação”, afirma a diretora de Pessoas da empresa, Camila Asenjo.

O programa de estágio tem um alto grau de efetivação, que gira na ordem de 62%. A partir do segundo ano, o valor mensal da bolsa passa para R$ 1.950,00. O programa oferece uma gama de benefícios como seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, convênio farmácia, 13ª bolsa, Apoio Pass (Aconselhamento Psicológico, Financeiro, Jurídico e Social), auxílio academia – Gympass, Betterfly (plataforma de bem-estar e impacto social que transforma atitudes saudáveis em benefícios), cesta de Natal, restaurante interno, dentre outros.

O processo seletivo contará com a aplicação de ferramentas online para avaliação do raciocínio lógico dos candidatos, dinâmicas de grupo também online, além da etapa final que contempla um painel com executivos da Icatu. Quem tiver interesse em se inscrever e ter acesso a informações mais detalhadas, basta acessar o link.

N.F.

Revista Apólice