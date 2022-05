O Grupo Generali apresentou seus resultados e informou que continuará solidário e próximo das pessoas afetadas pelo conflito na Ucrânia, ajudando-as com uma doação emergencial de 3 milhões de euros.

Os Prêmios Brutos emitidos aumentaram para 22,3 bilhões de euros (+6,1%), nos segmentos P&C (+6,4%) e Vida (+6%). As entradas líquidas de Vida, inteiramente focadas nas linhas de unidades e de proteção, cresceram para 3,9 bilhões de euros (+19,3%).

O Resultado Operacional subiu para 1,6 bilhões de euros (+1,1%), graças ao desempenho positivo dos segmentos Vida, P&C e Holding e outros negócios. O Índice Combinado foi de 90,4% (+2,4 p.p.) e uma excelente Margem de Novos Negócios de 4,94% (+0,53 p.p.).

O resultado líquido atingiu 727 milhões de euros (802 milhões de euros no 1T2021), afetado por depreciações em investimentos russos no valor de 136 milhões de euros. Sem este impacto, o lucro líquido teria sido de 863 milhões de euros. A taxa de solvência permaneceu extremamente sólida em 237% (227% para o ano fiscal de 2021).

O CFO do Grupo Generali, Cristiano Borean, comentou: “Os resultados do primeiro trimestre confirmam o excelente desempenho da Generali, apesar de um contexto caracterizado pela incerteza devido ao conflito na Ucrânia. O desenvolvimento de negócios nos segmentos mais rentáveis demonstra a capacidade do Grupo de gerar valor de forma consistente, mantendo uma posição de capital sólida e líder de mercado. Nos primeiros três meses do ano, o Grupo também lançou o novo plano estratégico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’, focado no forte crescimento do lucro por ação, no aumento da geração de caixa e dividendos maiores. O Grupo continuará solidário e próximo das pessoas afetadas pelo conflito na Ucrânia, ajudando-as com uma doação emergencial de 3 milhões de euros e uma campanha global de arrecadação de fundos realizada por funcionários e por meio da Fundação The Human Safety Net, para apoiar o UNICEF em seus esforços junto àqueles que sofrem devido a guerra“.

K.L.

