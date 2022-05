Globus Seguros apresenta novo sócio

Compartilhar no

Compartilhar no

A Globus Seguros anunciou a chegada do sócio Wagner Spindola. O executivo vai liderar a carteira de seguros de Transportes e, assim, ajudar na expansão da corretora ao longo deste ano. Atualmente, a empresa administra cerca de R$ 8 milhões de prêmios de Transportes. A expectativa é dobrar o volume até o final de 2022.

“A Globus possui um enorme potencial de crescimento, e a carteira de Transportes se fará presente neste contexto. Quero agregar a experiência necessária para atender as demandas de transportes de nossos clientes e parceiros”, comenta Spindola.

Com mais de 40 anos de experiência no mercado de seguros, sendo 35 anos dedicados a carteira de Transportes, Spindola é formado em Administração de Empresas e possui MBA em Marketing pela FGV. O executivo atuou nas principais seguradoras do mercado, como a AIG e a Allianz, liderando times que sempre levaram novas soluções para os clientes e parceiros. Ele deixa a antiga sociedade na Ezze Seguros, onde atuou como head de Marine e estruturou toda a área e carteira de Transporte.

N.F.

Revista Apólice