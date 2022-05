Gboex destaca benefícios voltados para o Dia das Mães

Neste Dia das Mães, além das justas homenagens, das campanhas de comunicação e ações com colaboradores, os parceiros da Rede de Convênios Gboex destacaram serviços e produtos com vantagens para as associadas com ainda mais benefícios para comemorar a data.

A Rede de Convênios integra estabelecimentos que oferecem descontos e facilidades em mais de 6 mil opções. Os conveniados estão localizados em diferentes regiões do Brasil ou disponibilizam e-commerce. O serviço foi lançado há mais de 50 anos e é gratuito para clientes, dependentes e corretores.

Além de serviços na área de saúde e bem-estar, há outras oportunidades para serem aproveitadas. Na loja de variedades AliExpress, é possível resgatar o valor de R$ 15 e aplicar em compras feitas exclusivamente pelo site da parceira. Se o objetivo é adquirir eletroeletrônicos ou móveis, na Compra Certa, o associado tem abatimento de 30%. Já com a Electrolux, o desconto é de até 40% nas aquisições pelo site.

A Amaro oferece desconto de R$ 40 na primeira compra pelo site da Rede e é especializada em moda feminina. Também do ramo, a Lez a Lez garante desconto de 10%. A vantagem com a Dafiti é de R$ 40 e com a Renner de 15%, ambas voltadas para vestuário, calçados e acessórios.

Com o foco em perfumaria e cosméticos, a Jequiti tem desconto de até 50% em compras exclusivas pelo site. Na mesma linha, com O Boticário, o percentual é de 20%. A Ótica Mib assegura 12% nas compras on-line ou com pagamento à vista, e 10% em parceladas. Para joias, relógios e outros produtos, a Vivara concede até 15% de desconto.

Unindo a descontração e os benefícios que a dança faz para o corpo e a mente, o Espaço de Dança Carlos Oliveira, do bairro Bom Fim de Porto Alegre, disponibiliza 40% de desconto nas aulas coletivas e até 50% para outras modalidades, para os associados.

Para saber mais acesse o link ou faça download do aplicativo Gboex Integra, compatível com os sistemas Android e iOS.

N.F.

Revista Apólice